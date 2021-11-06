В Сочи по дороге на Красную Поляну произошло массовое ДТП

В Сочи на трассе, ведущей на Красную Поляну, произошло массовое ДТП с тремя иномарками и пассажирским автобусом. К счастью, ЧП обошлось без человеческих жертв, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дорога, где случилась авария, - та самая, на которой 9 октября произошла авария с Mercedes с Ксенией Собчак. Но теперь ДТП зафиксировали на другом участке: перед въездом в тоннель столкнулись два легковых автомобиля Toyota и Audi, а также автобус МАЗ, который двигался в сторону Красной Поляны по маршруту 135Э, пассажиров в нем не было.

Авария произошла, по предварительным данным, из-за того, что водитель автобуса не успел затормозить. Однако, все истинные причины ДТП сейчас устанавливает полиция.

В результате аварии в больницу госпитализировали 49-летнюю женщину, которая управляла автомобилем Audi. Больше никто не пострадал.

Напомним, на этой же дороге 9 октября произошло ДТП с автомобилем Mercedes, в салоне которого находилась известная телеведущая Ксения Собчак. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. В этой аварии один пассажир погиб на месте, а еще три человека пострадали. Позже власти Сочи решили изменить направление движения на этой трассе, сделав ее односторонней, но после протеста местных жителей вернули прежнюю разметку.