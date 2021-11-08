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8 ноября 2021 г. 23:30
Общество
Текст: Артем Локалов (Архангельская область)

"Вместо креста на куполе была звезда..."

Чем живут Холмогоры - знаковое место в жизни Ломоносова
Спецкор "Родины" продолжает путешествие по ломоносовскому маршруту - оно приурочено к 310-летию Михаила Ломоносова.
Владимир Ульянов возле Спасо-Преображенского собора. Фото: Артем Локалов
Владимир Ульянов возле Спасо-Преображенского собора. Фото: Артем Локалов

Архангелогородский писатель Борис Шергин в своем сочинении "Слово о Ломоносове" приводил вымышленный диалог между сыном и отцом Ломоносовыми:

- Татка, у солнца свет самородный?

- На солнце риза царская и корона. То и светит.

- А звезды? Маменька сказывала: лампады ангельские...

- Ну да! Звезда бы на Холмогоры пала, весь бы покрыла!

- А молния?

- Это бог тянет лук крепко и стреляет метко. Где увидишь дерево или камень, грозой обожженные, там в песках стрелку ищи.

- А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?

- Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль... 

Грамоте Михайло выучился лучше всех на родном Курострове. А потом навсегда эти места покинул - чтобы учиться дальше. Но холмогорские солнца свет и звезд сияние остались с ним навечно. И первые впечатления о прекрасном - тоже.

Они были связаны с Холомограми - сейчас селом, а в конце XVII века - главным городом Русского Севера. Именно в Холмогорах служил один из умнейших людей всей Российской империи тех времен - архиепископ Афанасий, к которому прислушивался и Петр I. Именно при Афанасии (в миру - Алексее Любимове-Творогове) здесь развивавались науки, строился удивительный Спасо-Преображенский храм.

Фото: Артем Локалов
Как на родине Ломоносова сохраняют уклад, по которому жили предки

Он хорошо виден с Курострова. И именно это строение стало первым в жизни, которое потрясло Михайло Ломоносова: не было в окрестностях другого такого великого сооружения.

И сейчас нет. Хотя нет и куполов, которые были срезаны при советской власти, а сам монастырь превращен в концлагерь. Хотя и в дореволюционные времена сюда ссылали на поселение - например, семью свергнутого императора Иоанна VI Антоновича.

Для Владимира Ульянова - он родился в доме рядом, храм с детства родной. Только, в отличие от маленького Михайло, Вова видел его разрушенным и в запустении.

- Вот сейчас на колокольне крест. А раньше была звезда, внутри которой горели лампочки. Мы, мальчишки, конечно, излазали этот собор. Плохо представляя, что это за здание, - рассказывает Ульянов.

В Холмогорах. / Артем Локалов

Эту местность здесь давно называют не Холмогорским кремлем, а Племзаводом. Тут вывели известную породу коров - холмогорскую. Она лучше переносит холода, неприхотлива и дает много молока. Холмогорок Вова пас на полях по берегам Двины, а теперь они не выходят из стойла вовсе - корм подают им автоматы.

Фото: Артем Локалов
Почему рыбаки с родины Ломоносова больше не поставляют рыбу в Москву

Ульянов вспоминает детские годы, когда в ломоносовских местах ждали Хрущева. Отремонтировали коровники, привезли лучшие корма, но генсек так и не приехал. Кстати, ни один глава государства Холомогоры после Петра Великого так ни разу и не посетил.

Собор собрались было отреставрировать 10 лет назад, но не вышло. Стоит в строительных лесах до сих пор. Зато в Холомогорах к 310-летию со дня рождения ученого открывают памятник молодому Ломоносову. Он в стороне от полуразрушенного собора. Наверное, чтобы не видел.

Кстати, Владимир Васильевич, много лет преподававший физкультуру в местной школе, ходил по ломоносовскому маршруту. Не до Москвы - только до Емецка.

- Была в 1971 году эстафета в честь Ломоносова. А у меня же первый разряд по лыжам, так что преодолел 100 километров! - улыбается Ульянов, сжимая кулаки, как будто в руках у него лыжные палки.

В следующей серии читайте о том, на каком русском языке говорил Михайло Ломоносов, что за словарь составили в Шенкурске и кого надо "котошкать", чтобы его издать

Предыдущие серии:

Как на родине Ломоносова сохраняют уклад, по которому жили предки

Как на родине Ломоносова сохраняют промысел, которым он впечатлил Екатерину II

Как в Поморье строят суда по технологии ломоносовских времен

Почему рыбаки с родины Ломоносова больше не поставляют рыбу в Москву

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