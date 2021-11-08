Обломки упавшего Ан-12 перевезут в аэропорт Иркутска для экспертизы

В Иркутской области с места крушения Ан-12 вывозят обломки воздушного судна. Они предназначены для изучения экспертами Международного авиационного комитета, которым предстоит выяснить причину авиакатастрофы. Об этом сообщили сегодня в правительстве региона.

Фрагменты разбившегося самолета доставляют в международный аэропорт Иркутск. Накануне сюда привезли двигатели и лопасти Ан-12. Сегодня сотрудники областной дорожной службы перемещают с помощью автокранов и самосвала оставшиеся обломки.

Их будут изучать специалисты Международного авиационного комитета. Поскольку в городе держится минусовая температура, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства договорилось с представителями одной из авиакомпаний о том, что экспертам для работы предоставят ангар.

После исследования фрагментов потерпевшего авиакатастрофу самолета их передадут собственнику Ан-12 - белорусской авиакомпании "Гродно".

Напомним, грузовой самолет разбился вечером 3 ноября в нескольких километрах от аэропорта Иркутска. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет рассматривает три основные версии крушения: погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность судна. На борту находились девять человек - пять членов экипажа и четверо сопровождавших груз. Все они погибли.