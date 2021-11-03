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03.11.2021 19:58
Рубрика: Происшествия

Диспетчер рассказал о последних минутах полета разбившегося Ан-12

Текст: Дмитрий Машуков

Представитель диспетчерской службы Иркутской области, где сегодня разбился Ан-12, рассказал корреспонденту РИА Новости о последних минутах полета воздушного судна.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
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По его словам, полет проходил по заложенным траекториям, в соответствии с планом. Однако вскоре после доклада пилотов о намерении уйти на второй круг высота на индикаторе за три-четыре секунды упала почти вдвое - с 230 метров до 120. В дальнейшем отметка пропала, экипаж перестал отвечать на вызовы.

Напомним, Ан-12 совершал перелет из Якутска в Иркутск и упал в окрестностях села Пивовариха при повторном заходе на посадку. По предварительной информации, погибли семь человек.

Следственный комитет рассматривает три основные версии ЧП. Это ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета и погодные условия.

Борт эксплуатировался более 53 лет. В 1968 году он был изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Какое-то время использовался в качестве транспортника в советских и российских ВВС. Затем был передан в Air Armenia, позже в компанию Asia Airways. В последнее время выполнял рейсы белорусской авиакомпании "Гродно".

В международном аэропорту Иркутска рассказали, что во время посадки Ан-12 в районе воздушной гавани шел сильный снег. Представитель аэропорта предположил, что плотная пелена мокрого снега стала причиной захода воздушного судна на второй круг.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

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