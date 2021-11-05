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05.11.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены останки всех погибших

Текст: Дмитрий Машуков

На месте крушения самолета в Иркутской области обнаружены останки девяти погибших. Эту информацию подтвердили в региональном бюро судмедэкспертизы, сообщает РИА Новости.

Напомним, Ан-12 белорусской компании "Гродно" возвращался в аэропорт Иркутска после доставки продуктов на Чукотку. Вечером 3 ноября грузовой самолет пропал с радаров.

Фото: РИА Новости
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Место падения воздушного судна было найдено в тот же вечер в семи километрах от столицы региона, в районе поселка Пивовариха. Самолет горел. Всю ночь на месте крушения работали сотрудники МЧС, Следственного Комитета, прокуратуры, представители органов власти.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет РФ рассматривает три основные версии авиакатастрофы. Это ошибка пилотирования, техническая неисправность судна (оно использовалось около 53 лет) и погодные условия (в районе падения во время ЧП был сильный снегопад).

Установлено, что на борту Ан-12 находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавших груз. Из них четверо - граждане РФ, трое - Беларуси, двое - Украины. Найдены тела шести жертв катастрофы и четыре фрагмента тел.

Добавим, накануне власти Иркутской области заявили о том, что в Ан-12 летели генеральный директор авиакомпании "Заполярье" и его первый заместитель.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

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