В авиакатастрофе под Иркутском погибли руководители “Заполярья”

На борту Ан-12, разбившегося накануне вечером в Иркутской области, находились девять человек. Пятеро из них - члены экипажа, четверо сопровождали груз. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Известно, что четверо из находившихся на борту - граждане России, трое - Белоруссии, двое - Украины. В числе сопровождавших груз пассажиров летели генеральный директор и заместитель гендиректора авиационной компании "Заполярье", приводит РИА Новости слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

На месте крушения найдены тела шести человек. Обнаружены два бортовых самописца - так называемые черные ящики.

Напомним, грузовой самолет белорусской компании "Гродно", изготовленный в 1968 году, возвращался в Иркутск после доставки продуктов на Чукотку. Ан-12 пропал с радаров перед заходом на второй круг при посадке в аэропорту областной столицы. Место крушения воздушного судна найдено в семи километрах от города в районе поселка Пивовариха. Самолет загорелся после падения. Ночью на месте ЧП работали представители МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, органов власти.

СК на транспорте возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает три основных версии ЧП. Это ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и погодные условия (во время катастрофы в районе аэропорта шел сильный мокрый снег).