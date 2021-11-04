Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском

Тела шестерых погибших найдены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Всего на борту воздушного судна находились девять человек - семь членов экипажа и двое сопровождающих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Следствием рассматриваются три версии крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность.

Напомним, принадлежащий компании "Гродно" самолет Ан-12 упал в районе поселка Пивовариха при попытке уйти на второй круг. Погода в месте крушения была плохой - шел сильный снег.

Ночью на месте катастрофы работали спасатели, Следственный комитет и прокуратура.