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Рубрика: Происшествия

Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Тела шестерых погибших найдены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Всего на борту воздушного судна находились девять человек - семь членов экипажа и двое сопровождающих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Следствием рассматриваются три версии крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность.

Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости
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Напомним, принадлежащий компании "Гродно" самолет Ан-12 упал в районе поселка Пивовариха при попытке уйти на второй круг. Погода в месте крушения была плохой - шел сильный снег.

Ночью на месте катастрофы работали спасатели, Следственный комитет и прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

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