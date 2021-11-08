В Таганроге осудили инженера авиазавода, травившего коллег таллием

В Таганроге городской суд признал инженера-конструктора Владислава Шульгу виновным в отравлении солями таллия 34 работников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Причиной преступления, по данным региональной прокуратуры, стал личный конфликт между осужденным и рядом сотрудников авиазавода. В декабре 2017 года жительница Таганрога Екатерина Колесникова сообщила о том, что ее муж, 33-летний инженер оказался при смерти, так как в его организме в 150 раз превышена норма таллия. Вскоре за медицинской помощью обратились другие сотрудники авиапредприятия. В пострадавшими оказались 34 человека.

К расследованию инцидента кроме Роспотребнадзора подключились спецслужбы. С их помощью удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 36-летний сотрудник конструкторского бюро Владислав Шульга.

"Действуя на почве личных неприязненных отношений он добавил в три 19-литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное химическое вещество с содержанием таллия, - сообщили "РГ" в пресс-службе СК Ростовской области.

Осужденный вначале дал признательные показания, но затем отказался от них, и следствие затянулось на два года. Тем не менее представленные в суд доводы обвинения были признаны исчерпывающими.

- Приговором суда Владиславу Шульге назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила представитель прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.