В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие пограничного перехода в Польше из-за наплыва нелегальных мигрантов.

"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.

Ранее погранохрана Польши приняла решение с утра 9 ноября закрыть пограничный переход в Кузнице. "Путешественники должны направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках", - уточнили пограничники.

Напомним, что на польско-белорусской границе скопилось более 2 тысяч беженцев. Как обратили внимание в Госпогранкомитете Беларуси, польская сторона не пытается разобраться в ситуации. Более того, польские пограничники применили в отношении мигрантов слезоточивый газ. Также на границе были слышны звуки выстрелов.