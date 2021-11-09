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09.11.2021 15:39
Рубрика: Культура

Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ им. Чехова

Текст: Наталья Соколова

После смены руководства в МХТ им. Чехова начали возвращаться актеры, которые покинули театр при прежнем худруке Сергее Женоваче. Актриса Дарья Мороз и Андрей Бурковский снова войдут в труппу легендарного театра. Об этом сообщает Instagram МХТ им. Чехова. Подписчики в большинстве своем положительно восприняли это известие, посыпались радостные комментарии: "Театр оживает", "Отличная новость", "С чем МХТ и поздравляю", "Больше поводов чаще посещать МХТ".

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Константин Хабенский обратился к труппе МХТ им. Чехова

Напомним, Дарья Мороз ушла из труппы в 2020-м, прослужив там семнадцать лет, а Бурковский - в октябре 2021 года. После ухода Мороз официально не состояла в труппе театра, но выходила на сцену как приглашенная актриса. 27 октября стало известно, что новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский. После вступления в должность он вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж", одну из главных ролей в котором исполняла Дарья Мороз.

Культура Театр Драматический театр

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