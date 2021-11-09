Фильм "Купе номер 6" получил три номинации на премии Европы

Как известно, ранее этот фильм был выдвинут Финляндией на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар".

Каковы его шансы на эти премии? Думаю, достаточно высоки. Напомню, что фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", с которого явно скалькирован образ русского героя финской картины - шахтера Лехи, в свое время получил "Оскара": он как нельзя больше соответствует западному представлению о "загадочной русской душе". Эта душа обязательно должна быть иррациональной, непредсказуемой и не вполне постижимой для западного сознания. Эти свойства героя, как и представленная в фильме Россия с ее снегами, полустанками, медленными поездами и как бы навек застывшими таежными нравами снискали картине симпатии и зрительных залов, и жюри Каннского фестиваля, где она взяла Гран-при. Не главный приз, как ошибочно пишут наши СМИ, но тоже достаточно почетный.

Кроме того, финский фильм сочетает в себе весьма ценимые академиками качества: сочетание артхаусной выделки материала с мелодраматической и даже частично авантюрной основой фабулы. Что делает его доступным для массового зрителя.

В премиальной кампании "Оскара" "Купе номер 6" станет сильным конкурентом для российского претендента - драмы Киры Коваленко "Разжимая кулаки".