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09.11.2021 16:21
Рубрика: Культура

Фильм "Купе номер 6" получил три номинации на премии Европы

Текст: Валерий Кузнецов
Фильм "Купе номер 6", снятый финским режиссером Юхо Куосманеном в копродукции с Россией, Эстонией и Германией, выдвинут на премию Европейской киноакадемии в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер" (Юра Борисов) и "Лучшая актриса" (Сейди Хаарла). Кроме того, среди номинантов - израильская анимация "Где Анна Франк?", в создании которой участвовал как продюсер Александр Роднянский. Других фильмов, в титрах которых значилась бы Россия, в списке номинантов нет.
Кадр из фильма "Купе номер 6" Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Купе номер 6" Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Купе номер 6" Фото: kinopoisk.ru

Как известно, ранее этот фильм был выдвинут Финляндией на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар".

Фото: "КиноПоиск"
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Каковы его шансы на эти премии? Думаю, достаточно высоки. Напомню, что фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", с которого явно скалькирован образ русского героя финской картины - шахтера Лехи, в свое время получил "Оскара": он как нельзя больше соответствует западному представлению о "загадочной русской душе". Эта душа обязательно должна быть иррациональной, непредсказуемой и не вполне постижимой для западного сознания. Эти свойства героя, как и представленная в фильме Россия с ее снегами, полустанками, медленными поездами и как бы навек застывшими таежными нравами снискали картине симпатии и зрительных залов, и жюри Каннского фестиваля, где она взяла Гран-при. Не главный приз, как ошибочно пишут наши СМИ, но тоже достаточно почетный.

Кроме того, финский фильм сочетает в себе весьма ценимые академиками качества: сочетание артхаусной выделки материала с мелодраматической и даже частично авантюрной основой фабулы. Что делает его доступным для массового зрителя.

В премиальной кампании "Оскара" "Купе номер 6" станет сильным конкурентом для российского претендента - драмы Киры Коваленко "Разжимая кулаки".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк

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