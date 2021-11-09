Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями

Минобороны Беларуси вызвало во вторник, 9 ноября, военного атташе при посольстве Польши в Минске полковника Ярослава Кембровски, сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

"До польского военного представителя была доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе", - сообщает агентство со ссылкой на минобороны республики.

Также военному атташе было сказано, что белорусские власти обеспокоены увеличением численности польских военнослужащих у границ с Беларусью, при том что Минск не получал приглашения прислать наблюдателей.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. Более того, не было даже намерения о готовности обсудить имеющиеся озабоченности", - подчеркнули в минобороны РБ.

При этом, по оценке МО Беларуси, на польско-белорусской границе напротив стихийного лагеря нескольких тысяч мигрантов находятся более 12 тысяч польских военнослужащих.