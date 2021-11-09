Пенсионный фонд объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ

Пенсионный фонд России объяснил, по какому принципу и кем выплачивается пенсия россиянам, живущим в странах Содружества независимых государств.

В ведомстве напомнили, что между РФ и странами СНГ в разное время были заключены соглашения в области пенсионного обеспечения. "С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон", - рассказали в ПФР.

Похожие договоры действуют с Эстонией, Испанией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией. Уточняется, что они основаны на пропорциональном принципе, то есть предусматривают распределение расходов на пенсии в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных в этих странах, передает РИА Новости.

За пенсией россиянам следует обращаться в компетентный орган страны проживания, уточнили в ПФР. Также отмечается, что при заключении договора о пенсионном обеспечении с новой страной, перерасчет пенсии производится по желанию пенсионера в заявительном порядке. Перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Ранее в ПФР перечислили категории граждан, которые могут претендовать на досрочную пенсию. Это в первую очередь работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда - шахтеры, горняки, спасатели.