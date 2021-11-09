ПФР вложил пенсионные накопления россиян под 8,05% годовых

Пенсионный фонд посредством аукциона на Московской бирже разместил 975 миллионов рублей в банковские депозиты по ставке 8,05%. Об этом сообщили в ПФР.

Пенсионные накопления россиян размещены на срок 34 дня, то есть, примерно до середины декабря. Как отметили в ПФР, согласно закону, средства, полученные от граждан в качестве добровольных и обязательных страховых взносов на накопительную пенсию должны инвестироваться до момента передачи в НПФ или управляющие компании.

Как считают специалисты, ставки по банковским вкладам пока не привлекательны, но, вслед за увеличением ключевой ставки, наметился рост. В октябре средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков по объему вкладов физлиц составляла 6,43% годовых и этот показатель был несколько ниже инфляции.