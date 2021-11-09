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09.11.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Северной столице задержаны двое мужчин, которые, как считают в полиции, относятся к группировке телефонных аферистов. Утром при задержании первого участника банды был насмерть сбит боец СОБР "Гранит".

Фото: iStock
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Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанные 53-летний мужчина и 43-летняя женщина сейчас общаются с полицейскими. По версии следствия, троица была причастна к серии телефонных мошенничеств: у пожилых людей выманивали деньги под предлогом того, что их близкий человек попал в ДТП.

Утром была намечена операция по задержанию 38-летнего участника группы. Мужчина находился за рулем своего микроавтобуса. Возле дома № 53 по Пулковскому шоссе его остановили бойцы Росгвардии. Но мужчина не стал выходить из машины и дал по газам. При этом он сбил одного из бойцов, 48-летнего подполковника внутренней службы Евгения Захарова. Он погиб на месте.

Водителя задержали через час недалеко от Мурино. Он подозревается теперь не только в мошенничестве, но и в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сам мужчина заявил, что не понимал, что участвует в преступной схеме.

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