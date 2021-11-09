Роспотребнадзор назвал основные уловки мошенников в автосалонах

Роспотребнадзор предупредил россиян о типичных уловках недобросовестных продавцов новых и подержанных автомобилей.

Так, например, в рекламе и при обращении по телефонам недобросовестные продавцы указывают заниженную стоимость автомобиля для привлечения клиентов непосредственно в автосалон. На деле же оказывается, что приглянувшийся автомобиль стоит в разы больше.

До показа автомобиля или заключения договора купли-продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса (аванса, предоплаты, залога, задатка и т.п.). Если машина продается в кредит, то при заключении договора купли-продажи покупателю предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки (в рекламе в интернете, на сайте или в рекламных буклетах указывается процентная ставка существенно ниже той, которая указывается в договоре). Также недобросовестные салоны любят навязывать покупателям допопции на автомобиль (предлагается более дорогая комплектация, установка дополнительного оборудования, страхование, сервисные работы и т.п.). Добросовестные продавцы таким не занимаются. Только если покупатель сам захочет более "навороченную" комплектацию, проконсультируют его по стоимости и сроках поставки такого автомобиля.

Для того, чтобы не испортить процесс покупки нового автомобиля, в Роспотребнадзоре советуют сначала внимательно изучить отзывы о выбранных компаниях-продавцах автомобилей. Стоит учитывать, уполномочен ли автосалон быть официальным дилером на продажу автомобилей той или иной марки.

На сайте автосалона обязательно должна быть размещена информация о наименовании продавца, месте его нахождения (адресе), режиме работы. Также должны быть контактные телефоны продавца и адрес его электронной почты, образцы типовых договоров, информация о гарантийных обязательствах, стоимости автомобилей, наличии в продаже конкретных транспортных средств с определенной комплектацией и т.п.

Если машина продается явно по заниженной цене, то продавца нужно попросить направить на электронную почту проект договора купли-продажи, а также информацию о цене и характеристиках интересующей марки автомобиля. Покупая подержанный автомобиль можно пробить его историю через ГИБДД (на сайте Госавтоинспекции есть раздел "Проверка автомобиля".

До совершения сделки нужно очень внимательно изучить договор купли-прожажи (буквально все его пункты). В нем обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, если покупатель решит отказаться от покупки по вине продавца, а также полное описание модификации модели (должна соответствовать заводской комплектации). Подписывать стоит только тот договор, который только что прочли. А если менеджер унес документ, а затем вернул, придется перечитать снова, потому что договор могли заменить.

Наиболее безопасной является оплата банковской картой. При оплате наличными необходимо получить документ, подтверждающий факт внесения денежных средств. Но в любом случае покупателю должен быть выдан контрольно-кассовый чек (в т.ч. в электронном виде). Проверить чек можно через ФНС. В разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой техники" на сайте ФНС России находится приложение "Проверка чека ФНС России". Приложение позволяет не только получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, но и проверять их легальность и добросовестность продавца, а при необходимости - сообщать о нарушении.

Перед тем, как забрать машину из салона, обязательно нужно ее осмотреть на наличие дефектов - царапин, вмятин и др. Еще один важный аспект - сверка номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN с договорными условиями, проверка комплектности, контроль уровня технических жидкостей. Обязательно проверьте, работает ли освещение, дополнительное оборудование. Только после тщательного осмотра можно подписать акт приема-передачи автомобиля.

Если все-таки что-то пошло не так, и права покупателя были нарушены (например, внесенный аванс не засчитали при полной оплате за автомобиль), то сначала нужно попытаться решить вопрос с продавцом. Если переговоры не увенчались успехом, то нужно обращаться в Роспотребнадзор. К обращению необходимо приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом.

Чтобы взыскать с продавца компенсацию морального вреда или возместить ущерб, можно также обратиться в суд с исковым заявлением.

При подозрении на мошеннические действия следует также обращаться в полицию с соответствующим заявлением. Требования к порядку подачи заявления и его форме изложены в статье 12 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции".