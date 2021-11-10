Эксперты Беларуси и России обсудили, как нам всем жить в Союзе

Открывая экспертную сессию, директор Института Европы Алексей Громыко пригласил участников встречи обсудить проблемы интеграции шире: "Взглянуть, что еще принес и принесет нам 2021 год, что надо сделать за рамками союзных программ, потому что, какими бы всеохватывающими они ни были, жизнь всегда шире, и есть и другие вопросы, которые в эти рамки не укладываются". К разговору были приглашены более 50 экспертов, среди которых - Посол Беларуси в России и Посол России в Беларуси, историки-международники, политологи, экономисты, социологи. Дискуссия продолжалась почти четыре часа и затронула многие базовые аспекты двусторонних отношений: от создания единого образовательного пространства до практической реализации Военной доктрины и концепции общей миграционной политики. О чем же шла речь?

Прямая речь

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, председатель АВИ им. А.А. Громыко:

- Безусловно, сегодня в центре внимания находятся темы, связанные с тем, что 4 ноября на высшем уровне были одобрены 28 союзных программ, утверждены военная доктрина, миграционная концепция Союзного государства, озвучены вопросы о работе по союзной символике - об этом мы писали и говорили все последние годы. Прозвучала важная идея о создании медиахолдинга Союзного государства. Было сказано о подготовке космонавта из Беларуси, принято решение, что в обозримом будущем представитель Беларуси примет участие в одной из космических миссий.

...Напомню о том, что в Республике Беларусь продолжается конституционный процесс, очень важный не только в жизни Беларуси, но и для Союзного государства, и для исполнения союзных программ. Также напомню, что военно-политическая ситуация в Европе по ряду направлений становится хуже, Союзное государство по нашим границам это чувствует, и принимаются необходимые меры. Утверждение военной доктрины очень важно и вызвано в том числе неблагоприятным развитием событий в этой сфере. ...Важнейшая тема касается внешнеполитического контура Союзного государства. Это продолжение миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Многое здесь зависит от того, как будет внедряться в жизнь принятая миграционная концепция.

Владимир Семашко, посол Беларуси в РФ:

- Принятые документы охватывают фактически все сферы экономики. Их конечной целью является создание дополнительных и равных условий для поступательного роста экономик, обеспечение повышения благосостояния граждан и, конечно, укрепление двусторонних союзнических отношений. Первостепенными задачами этого пакета мы видим ликвидацию существующих барьеров и ограничений двусторонней торговли, создание равных прав для субъектов хозяйствования двух стран, общих рынков энергоносителей, формирования перечня совместных проектов. Предоставление взаимного недискриминационного участия в программах субсидирования, государственных закупках и еще десятки других важнейших шагов, без которых невозможно будет проводить единую промышленную и аграрную политику.

К числу безусловных приоритетов относится программа по формированию объединенных энергетических рынков. За счет выравнивания условий деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования, удешевления стоимости энергоносителей планируется повысить конкурентоспособность выпускаемых товаров, а также нарастить экспортные поставки в третьи страны.

Приоритетом для наших государств остается социальная политика. В этом направлении мы намерены выйти на реализацию согласованной политики социальной и трудовой сферы, обеспечить дальнейшую гармонизацию сближения законодательства в области социальной защиты населения, охраны труда, пенсионного обеспечения, соблюдения равных прав граждан, согласования единых подходов по предоставлению межсоциальной поддержки малообеспеченным категориям граждан, инвалидам и ветеранам.

Конечно, союзные программы охватывают широкий, но не весь спектр текущих задач, стоящих перед нашими странами. И я очень надеюсь, что за последующие два года мы найдем развязки по всем острым вопросам двусторонней повестки.

Алексей Кубрин, заместитель Госсекретаря Союзного государства:

- Важным этапом для развития сотрудничества между Беларусью и Россией является принятие новой военной доктрины Союзного государства. То давление, которое осуществляют сегодня западные государства во внешнеполитической, экономической и оборонной сферах, беспрецедентно. Еще никогда не было таких масштабных учений и привлечения такого количества сил и средств, которое сейчас осуществляется близ наших границ… Как нельзя кстати прошло утверждение Концепции миграционной политики. Ведь задача миграционной политики Союзного государства - это создание максимально комфортных условий существования для граждан России и Беларуси. Это должно быть обеспечено путем взаимодействия с использованием самых современных технологий… Мы говорили о том, что должны продвигать экономику. Действительно, только мощная экономика обеспечивает должный статус государства в мире. При этом не стоит забывать, что экономика ничто без людей. И сегодня, наверное, это крайне критический для нас момент. Вот мы с вами говорим, что нужны специалисты в отрасли станкостроения, информатики, металлообработки и так далее. А кто в этих отраслях будет работать? Если мы говорим, что само инженерное образование достаточно высококачественное и в России, и Беларуси, то обратите внимание, насколько у нас с вами эффективно осуществляется система привлечения к работе молодых специалистов, окончивших эти вузы. Ведь если в Беларуси есть четкая система распределения по окончании вузов, то в России ее нет… В целом крайне важно, чтобы все, что было зафиксировано Высшим Госсоветом, и то, что руководители наших государств уже определили как направление к действию, получило свое развитие именно в практическом применении.

Александр Тиханский, ведущий научный сотрудник Международного университета "МИТСО":

- В процессе интеграции России и Беларуси возникает ряд проблемных вопросов. Я хотел бы обратить на них внимание как один из разработчиков военной доктрины Союзного государства, над которой мы начали работать еще в 2012 году. Важно то, что в мобильности мы очень сильно отстаем от так называемого "коллективного Запада", тех же США, где стратегия национальной безопасности может обновляться раз в два-три года. Напомню - в 2018 году доктрина была подписана премьер-министрами России и Республики Беларусь, а через три года подписана уже главами государств. Но на сегодняшний момент это уже устаревшая доктрина, которая утратила свой потенциал.

Очень серьезные вопросы касались дефиниций. Мы, например, военную опасность разделяли на риски, вызовы и угрозы, в России это делается по-другому. В итоге сегодня мы еще не пришли к совместной терминологии и, по моему мнению, на сегодняшний день доктрина Союзного государства должна быть переработана.

Я прекрасно помню 2010 год, когда я работал над концепцией национальной безопасности Республики Беларусь и мы написали, что у нас нет военных угроз, а выписали только их потенциальные источники. В данном случае все это требует планомерной и четкой работы, чтобы все определения соответствовали нашим представлениям друг о друге и о Союзном государстве.