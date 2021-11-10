Сбивший насмерть бойца СОБРа петербуржец объяснил свой поступок

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Александру Покрепо, который обвиняется в том, что накануне на Пулковском шоссе на своем грузовике он насмерть сбил бойца СОБР "Гранит" Евгения Захарова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании мужчина объяснил, зачем сбил силовика. Подполковник внутренней службы Евгений Захаров, напомним, погиб на месте.

По словам Покрепо, педаль газа он нажал от испуга, поскольку не понял, что его задерживают. И даже уходя от погони, он якобы звонил в службу "112", а потом остановился и ждал, пока к нему подъедут сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, мужчину задержали спустя час после ЧП в районе Мурино, в нескольких десятках километрах от места происшествия.

По версии следствия, Покрепо входит в группировку телефонных мошенников, которые выманивали у пожилых людей последние деньги под предлогом того, что их близкие попали в ДТП. На судебном заседании Покрепо заявил, что был в этой схеме всего лишь курьером и не знал, что обманывает пожилых людей.

Между тем, по данным следствия, пока в деле фигурирует 12 эпизодов мошеннических действий, общая сумма ущерба приближается к 2,5 миллиона рублей. Но с большой вероятностью к делу присоединят еще 50 эпизодов.

Покрепо просил не арестовывать его, но суд удовлетворил ходатайство следствия, так что ближайшие два месяца мужчина проведет под стражей. К слову, ранее он уже был судим.