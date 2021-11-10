Сбивший насмерть бойца СОБРа петербуржец объяснил свой поступок

Новости

Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения 16:44
Мосметро стало победителем национальной премии 16:41
Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег 16:39
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов 16:32
Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море 16:29
В Минске исключили возможность обмена послами с США в ближайшее время 16:24
Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов 16:10
Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья 15:55
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года 15:51
Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов 15:43
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 15:43
Голикова связала рост выявления коронавируса с расширением тестирования 15:42
Голикова: Коллективного иммунитета от COVID-19 в 80 процентов недостаточно 15:42
"Газпром" повысил прокачку газа по украинскому транзиту до максимума 15:36
Почти 99% изношенных газовых плит заменили в столице 15:24
В суд отправлено уголовное дело лидера Ореховской ОПГ 15:17
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 17:11
Рубрика: Происшествия

Сбивший насмерть бойца СОБРа петербуржец объяснил свой поступок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Александру Покрепо, который обвиняется в том, что накануне на Пулковском шоссе на своем грузовике он насмерть сбил бойца СОБР "Гранит" Евгения Захарова.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании мужчина объяснил, зачем сбил силовика. Подполковник внутренней службы Евгений Захаров, напомним, погиб на месте.

По словам Покрепо, педаль газа он нажал от испуга, поскольку не понял, что его задерживают. И даже уходя от погони, он якобы звонил в службу "112", а потом остановился и ждал, пока к нему подъедут сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, мужчину задержали спустя час после ЧП в районе Мурино, в нескольких десятках километрах от места происшествия.

По версии следствия, Покрепо входит в группировку телефонных мошенников, которые выманивали у пожилых людей последние деньги под предлогом того, что их близкие попали в ДТП. На судебном заседании Покрепо заявил, что был в этой схеме всего лишь курьером и не знал, что обманывает пожилых людей.

Между тем, по данным следствия, пока в деле фигурирует 12 эпизодов мошеннических действий, общая сумма ущерба приближается к 2,5 миллиона рублей. Но с большой вероятностью к делу присоединят еще 50 эпизодов.

Покрепо просил не арестовывать его, но суд удовлетворил ходатайство следствия, так что ближайшие два месяца мужчина проведет под стражей. К слову, ранее он уже был судим.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей