Врачей могут заменить операторы здоровья

Профессия, а точнее ее название "врач", может исчезнуть в привычном понимании этого слова, считает российский иммунолог Валерий Черешнев. "Скорее всего, через 30-40 лет мы будем говорить не врач, а оператор здоровья", - заявил он, выступая на онлайн-конференции "Нелинейная наука: интересные ресурсы для будущего", организованной Российской ассоциацией содействия науке (РАСН).

По словам Черешнева, к этому времени появится мировая база ДНК, что позволит автоматически прогнозировать генетическую предрасположенность людей к тем или иным заболеваниям, а каждый человек получит своего виртуального двойника, на котором можно будет проводить эксперименты по применению лекарств.

Ученый обратил внимание, что привычные лекарства также станут не нужны. Лечение будет заключаться в оптимальном воздействии на клетки, которые сами будут регулировать все процессы в организме, предотвращая развитие патологий. Он напомнил, что сегодня большими темпами развивается телемедицина - дистанционная помощь пациентам. Умные гаджеты уже способны на расстоянии контролировать состояние здоровья людей. В их числе - фитнес-браслеты, подкожные чипы и датчики, шлемы для водителей, имплантируемые системы для диабетиков, трекеры активности, питания, сна.

Однако сегодня основная задача телемедицины - накопление больших данных (Big Data), следующий шаг - обработка с помощью искусственного интеллекта данных, чтобы быстро принимать правильные врачебные решения. Ученый подчеркнул, что ту задачу, которую компьютер может решить за 10 минут, врачи без помощи умных технологий способны выполнить в лучшем случае за неделю.

Черешнев отметил, что наступает эра нейроинтерфейсов - компьютеров, напрямую связанных с человеческим мозгом. Футурологи называют это сингулярностью и предсказывают полное сращение человека с роботом. Например, уже сегодня эксперименты свидетельствуют, что пациенты с боковым амиотрофическим склерозом с помощью нейроинтерфейса могут управлять своим телом, а также обслуживать себя в быту. Массовое применение нейрочипов в медицине ожидается в ближайшие 10-20 лет.

Кроме того, Черешнев рассказал, что противостоять вирусам стало сложнее, и "вирусная эра" будет нарастать. Он пояснил, если вирус, например, уже проник в клетку, то его невозможно убить, но можно только ждать, что организм с ним справится. Поэтому лучший способ борьбы с вирусами - не допустить заражения или вакцинация. А вот с опасными бактериями люди научились бороться с помощью антибиотиков, к которым со временем вырабатывается устойчивость. Так, сегодня для борьбы с бактериальными инфекциями применяется уже шестое и седьмое поколение антибиотиков. Но когда лекарство, воздействующее на бактерии, вводится в организм, вирусы прячутся в клетки: то есть каждое введение антибиотика способствует накоплению и размножению вирусов.

Чем больше будет расти численность населения, тем больше будет расти потребление энергии

В то же время именно бактерии вырабатывают огромный спектр ферментов, которые воздействуют на вирусы, особенно РНК-содержащие. Благодаря этому уравновешивается их взаимодействие с вирусами. "Эра вирусов началась 40 лет назад, и она не закончится до тех пор, пока не изменится парадигма лечения", - считает Черешнев.

Он также обратил внимание, что бактерии и вирусы могут быть опасными. Тот же коронавирус, например, способствует развитию многих неинфекционных заболеваний, в частности, он воздействует на нервную систему. "Не даром постковидный синдром характеризуется развитием депрессий, неврозов, а патологии нервной системы уже выходят на первые позиции", - заключил ученый.

На конференции ученые обсудили широкий спектр вопросов - от современных трендов в изучении мозга до проблем ядерной энергетики. Советник президента НИЦ "Курчатовский институт", руководитель Комиссии РАСН по энергетике Виктор Цибульский поднял вопрос о будущем ядерной энергетики в контексте растущей потребности человечества во все больших объемах энергии. Чем больше будет расти численность населения планеты, тем больше будет расти потребление энергии. Удовлетворить этот спрос без вреда для экологии возможно, лишь развивая атомную энергетику, уверен Цибульский.

По его мнению, сама постановка вопроса о влиянии парниковых газов на глобальное потепление климата достаточно спорна, но раз эта позиция сейчас признана международным сообществом, необходимо приспосабливаться к существующим условиям.

Считается, что наибольшие выбросы CO2 дает энергетический сектор, работающий на ископаемых источниках энергии. По самым радикальным прогнозам, чтобы снизить до минимальных значений выбросы парниковых газов, нужно будет заменить нефть, газ и уголь возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Но события этого года показали, что ВИЭ ненадежны. Например, предсказать, как будет через год дуть ветер, просто невозможно, подчеркнул Цибульский.

Единственной чистой альтернативой солнцу и ветру может стать развитие атомной энергетики

Он считает, что единственной чистой альтернативой солнцу и ветру может стать развитие атомной энергетики - традиционной и на основе ядерных энергетических систем с реакторами синтеза и деления. Они будут не так зависимы от дефицитного сырья, как традиционные реакторы. Его им может хватить на тысячи лет, поскольку оно будет производиться гибридными термоядерными реакторами. Причем радиационные риски таких реакторов минимальны, эмиссии парниковых газов нет, а кислород во время работы не сжигается.

РАСН объединяет представителей общественных организаций, а также деятелей науки и экспертов в различных областях, консолидирующих свои усилия для развития науки. Важную роль в координации работы выполняет президиум РАСН, в который входят Велихов Е.П., Викторов М.В., Андреюк Д.С., Боркин Л.Я., Вавилина Н.Д., Воронцова М.В., Духанина Л.Н., Ковальчук М.В., Филиппов В.М., Черниговская Т.В.