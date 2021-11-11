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11.11.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Автопроизводители потратят на электромобили 515 млрд долларов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По оценке информационного агентства Reuters, основанной на данных публичных отчетов автопроизводителей, в текущем десятилетии в разработку, производство и рекламу электромобилей, а также на меры стимулирования спроса на электромобили будет инвестировано не менее полутриллиона долларов.

Фото: iStock
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По объему планируемых инвестиций лидирует концерн Volkswagen AG. Чтобы к 2030 году продавать миллионы электромобилей в странах Евросоюза, Северной Америке и Китае, Volkswagen инвестирует 110 миллиардов долларов. Заметная часть средств будет направлена на разработку качественно более производительных аккумуляторов.

185 миллиардов долларов совокупно за тот же срок инвестируют в производство электромобилей BMW и Daimler AG.

Инвестиции в отрасль на 60 миллиардов долларов к 2025 году подтвердили Ford и General Motors.

Японские компании в ситуации отсутствия подтвержденного спроса предпочитают действовать осторожно и лидирующие автопроизводители в стране Toyota и Honda подтвердили пока только 40 миллиардов долларов совокупно инвестиций в электромобили.