"Игра в кальмара" обогнала "Игру престолов" по популярности на YouTube

Видеоконтент, посвященный корейскому сериалу "Игра в кальмара" обогнал по популярности на YouTube масштабную экранизацию романов Джорджа Мартина. Об этом сообщает Variety со ссылкой на отчет аналитической компании Vobile.

Материалы, связанные с "Игрой в кальмара" (Squid Game), набрали на видеосервисе 17 млрд просмотров. Сюда относятся видео разной длины - официальные трейлеры, отрывки из шоу, фанатские ролики и прочее. По оценкам компании, было загружено около 129 000 видео, включая традиционные длинные ролики на YouTube и содержимое YouTube Shorts (недавно запущенного конкурента TikTok). С этим контентом пользователи совершили 533 миллиона взаимодействий - лайков, дизлайков и комментариев.

Аналитики сравнивают успех корейского сериала с "Игрой престолов", которая имеет на YouTube 16,9 млрд просмотров (на 420 тысяч видео). Но при этом у проекта HBO было 10 лет, чтобы собрать такой результат, а шоу от Netflix получило высокие показатели за полтора с лишним месяца.

Напомним, ранее создатель Squid Game Хван Дон-хек анонсировал второй сезон. Он заявил, что поклонники так сильно просили продолжения, что не оставили ему выбора.

"Игра в кальмара" принесла Netflix более 900 млн долларов, притом что создание шоу обошлось всего в 21 млн долларов.