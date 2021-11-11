Госавтоинспекция вылавливает автомобили, зарегистрированные на детей

В Москве за три месяца сотрудники дорожно-патрульной службы установили более 50 фактических владельцев машин, зарегистрированных на детей, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В их отношении вынесено почти 2400 постановлений о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, что до 2020 года некоторые несознательные автовладельцы пользовались пробелом в законодательстве. Они регистрировали автомобиль на ребенка. Таким образом они избегали штрафов от автоматических камер фотовидеофиксации. Ведь на несовершеннолетнего завести административное дело нельзя.

Однако с 1 января 2020 вступил в силу закон о регистрации транспортных средств, который запретил ставить на учет машины в ГИБДД на детей. Да, ребенок может иметь в собственности автомобиль, но регистрироваться в ГИБДД он должен на того, кто им управляет. Например, родителя или опекуна.

Теперь эти 50 водителей, управлявших машинами, зарегистрированными на детей, будут получать штрафы с камер, как и все остальные автовладельцы.