Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.11.2021 10:38
Рубрика: Легковые авто

Госавтоинспекция вылавливает автомобили, зарегистрированные на детей

Текст: Владимир Баршев
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве за три месяца сотрудники дорожно-патрульной службы установили более 50 фактических владельцев машин, зарегистрированных на детей, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В их отношении вынесено почти 2400 постановлений о нарушении правил дорожного движения.

Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ
В ГИБДД раскрыли оснащение новых патрульных машин

Напомним, что до 2020 года некоторые несознательные автовладельцы пользовались пробелом в законодательстве. Они регистрировали автомобиль на ребенка. Таким образом они избегали штрафов от автоматических камер фотовидеофиксации. Ведь на несовершеннолетнего завести административное дело нельзя.

Однако с 1 января 2020 вступил в силу закон о регистрации транспортных средств, который запретил ставить на учет машины в ГИБДД на детей. Да, ребенок может иметь в собственности автомобиль, но регистрироваться в ГИБДД он должен на того, кто им управляет. Например, родителя или опекуна.

Теперь эти 50 водителей, управлявших машинами, зарегистрированными на детей, будут получать штрафы с камер, как и все остальные автовладельцы.