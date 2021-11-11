В Москве стартовал изоляционный эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве стартовала... экспедиция на Луну. Площадка "космодрома" - Институт медико-биологических проблем РАН, "межпланетный корабль" - наземный испытательный комплекс. "В добрый путь! Удачи, ребята!" - традиционные пожелания. За лунным экипажем закрывается массивный люк. А потом команда: "Приступить к консервации!" И на люк навешивается пломба - все, он опечатан на восемь месяцев.

Так начался уникальный международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21. В суперкоманде трое россиян, два американца и участник из ОАЭ. Командир экипажа - инструктор ЦПК имени Ю.А. Гагарина Олег Блинов, бортинженер - представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, врач - хирург ИМБП Виктория Кириченко. Здесь же три исследователя - бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери и младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина.

Миссия продлится 240 суток. Задача - смоделировать полет, высадку на Луну и работу на ее поверхности. Все расписано по часам и минутам. Запланированы три выхода, каждый - до четырех суток. Исследователи будут работать в скафандрах с использованием технологии виртуальной реальности. В научную программу входит около 70 исследований. Будет тестироваться новая техника, робототехнические средства для строительства лунной базы, будет имитация задержки связи и нештатных ситуаций.

Ученым важно оценить уровень функциональных резервов человеческого организма. Важно "поймать", когда этот самый уровень начинает снижаться. Специалисты подчеркивают: не техника, а именно человек - главное звено в любом космическом полете. Независимо от его сложности.

Это уже третий эксперимент из серии проекта SIRIUS. Пробный шар ученые бросили четыре года назад: провели короткий, на 17 суток, - в ноябре 2017-го, потом на четыре месяца - в 2018-2019 годах. Все проходит в тех самых знаменитых "бочках", где был прописан и нашумевший "Марс-500", и другие, когда испытатели месяцами жили в полной изоляции...

До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, и первый может состояться уже в 2022-2023 годах. В них будут изучаться все вероятные риски будущих полетов человека к дальним планетам. Проект проводится совместно ИМБП РАН и американской Human Research Program NASA в кооперации с организациями-партнерами и при широком участии специалистов из разных стран.

- Ученые должны разработать надежную систему защиты здоровья космонавтов и астронавтов. Создать задел для обеспечения планетных баз, - говорит директор ИМБП РАН академик Олег Орлов. - В чем преимущество наземных экспериментов в управляемой изолированной среде обитания? Это возможность использования огромного спектра научной аппаратуры и оборудования, предварительной отработки новых методов. Это большая по сравнению с реальным полетом статистическая выборка. Чем наш научно-экспериментальный комплекс не модель для того же лунного поселения? Для оттачивания технологий, которые "на послезавтра"? Ученые, как всегда, смотрят на шаг вперед.