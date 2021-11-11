В Крыму оценили признание главой МИДа Беларуси полуострова российским

Власти Беларуси сделали важнейший шаг в признании Республики Крым неотъемлемой частью России. И теперь на очереди - открытие консульства РБ с Симферополе и прямого авиа- и железнодорожного сообщения с полуостровом. Об этом заявил первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей накануне заявил, что считает Крым российской территорией.

- Заявление министра иностранных дел Беларуси, касающееся Крыма, - это, безусловно, очень важное заявление, - заявил Ефим Фикс в эфире "Радио "Крым". - Это очень серьезный шаг к политическому признанию Крыма составной частью Российской Федерации. Безусловно, позиция Министерства иностранных дел - это позиция государства, позиция президента Республики Беларусь.

Как считает Фикс, ответные угрозы МИДа Украины, пообещавшей Минску "непоправимые последствия" в случае официального признания Крыма российским, - смешны и нелепы. Тем более что все возможные санкции Украина в отношении Беларуси уже ввела. При этом Киев крайне непоследователен в отстаивании своей позиции. По его словам, между Украиной и Беларусью уже сложились такие отношения, что хуже них - только война.

- Но войной они не пойдут, потому что понимают, чем это все закончится для Украины, - подчеркивает Фикс. - А санкций уже наложили столько, что хуже быть не может. Цинизм заявления Украины заключается в том, что, с одной стороны обещают "непоправимую ситуацию", а с другой просят поделиться электроэнергией из-за катастрофической ситуации в этой сфере. Политика, которую выстраивает Украина - подлая, но нового тут ничего нет.

Ранее председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец назвал последние заявления президента Беларуси о Крыме признанием его российского статуса де-факто.

- Де-юре будет, когда он реально приедет на полуостров, - считает Чегринец. - Мы очень этого ждем и сделали официальное приглашение властям Беларуси посетить Крым в связи с празднованием 130 лет со дня рождения поэта и прозаика Максима Богдановича.