В Сочи рассказали об убытках рестораторов из-за QR-кодов

За время объявленных в стране нерабочих дней сочинские рестораторы потеряли более половины прибыли из-за введения QR-кодов. О этом "РГ" сообщила глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина.

- Это статистические данные, сделанные на основе выборки примерно по 20 достаточно крупным точкам общественного питания в Сочи, - рассказала эксперт. - Если отельный бизнес уже успел адаптироваться к ограничениям, связанным с COVID-19, то представители ресторанов и кафе получили значительный отток посетителей.

Ранее "РГ" писала, что, судя по наблюдениям, количество гостей в местах общепита в нерабочие дни резко сократилось.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина считает, что сочинские рестораторы потеряли более половины оборота, а прибыль потеряли всю.

Сочинский ресторатор Владимир Масютин во время длинных выходных в своих заведениях не наблюдал ни снижения, ни повышения количества гостей - и средний чек остался прежним. Он связывает это с большим притоком туристов на праздничные дни и уточняет, что в горах Сочи посетителей было больше. Однако, по словам эксперта, после завершения нерабочих дней количество гостей и соответственно выручка сократились вдвое.

Напомним, в Сочи из-за коронавируса ужесточили правила для туристов.