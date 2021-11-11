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11.11.2021 15:42
Рубрика: Бензин

Росстандарт рассказал, сколько АЗС в России торгуют некачественным топливом

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В России 6,5-7,5% автозаправок торгуют некачественным моторным топливом. При этом чаще "паленка" попадается в сегменте дизеля и на небольших АЗС, которые не имеют отношения к федеральным и региональным сетям. Об этом рассказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

Фото: ТАСС
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"Если брать 2015 год, то тогда нарушала каждая пятая АЗС. Потом пошло сначала резкое, а потом и постепенное снижение. Сегодня мы находим нарушения на порядка 6,5-7,5% АЗС. В основном, это касается дизельного топлива. Порядка 15% нарушений находим, как говорится, в дизельных пистолетах. По бензину не так много нарушений - 1-3%", - заявил он на форуме "Всемирный день качества в России" (цитата по ТАСС).

В середине октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что всего в стране работает около 25 тысяч АЗС, из которых около 15 тысяч - сетевые (ими владеет крупный бизнес), остальные - независимые компании (малый и средний бизнес). Как правило, независимые операторы работают там, где нет крупных компаний и поставщиков.

По словам экспертов, чаще всего на АЗС продают некачественный дизель зимнего сорта, который получают смешение средних дистиллятов и авиакеросина. В Росстандарте считают, что в течение двух лет доля фальсификата будет сведена к нулю. С 2018 года для нарушителей действуют оборотные штрафы.