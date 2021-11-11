Сергей Крикалев о Владимире Соловьеве: У нас одна стартовая "Энергия"

Но в отличие от "РГ", которая пришла к читателям 31 год назад, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор РКК "Энергия" и член-корреспондент РАН Владимир Алексеевич Соловьев принимает поздравления с 75-летием. Добрые слова в его адрес шлют друзья и коллеги, известные ученые и космонавты, первые лица в "Роскосмосе", Звездном и на Байконуре.

На связи с "РГ" - исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос", летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев:

- С Владимиром Алексеевичем Соловьевым меня свела общая для нас "стартовая площадка", если можно так назвать НПО, а теперь РКК "Энергия", куда я пришел на преддипломную практику перед выпуском из Ленинградского военно-механического института в 1980 году (ныне это Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова - Ред.).

Мы оказались в одном структурном подразделении. Владимир Соловьев был заместителем начальника отдела, в который меня направили на практику. Он был одним из первых с кем я познакомился, и кто вводил меня в курс дела.

После окончания института я пришел на работу в НПО "Энергия" и узнал, что Владимир Соловьев и еще несколько коллег зачислены в группу кандидатов на космический полет и проходят тренировки. Я попал в отряд космонавтов в сентябре 85-го, когда Владимир Алексеевич уже выполнил первый полет и готовился ко второму.

Он вернулся из него и через некоторое время стал руководителем полета орбитального комплекса "Мир". А мы туда и стартовали - в первый раз с Александром Волковым и Валерием Поляковым…

В "перерывах" между своими полетами я продолжал работу в Центре управления полетами и даже какое-то время был заместителем Владимира Соловьева в ЦУПе по действиям экипажа.

Далее были полеты по программе МКС: я работал на станции, а Владимир Соловьев - руководил полетом из ЦУПа.

Сегодня у него не просто день рождения, а большой юбилей. Хочется его поздравить и пожелать здоровья и много лет плодотворной работы.