Генконструктор Владимир Соловьев: МКС еще послужит, но пора готовить РОСС

Известная теперь всему миру "королевская фирма" свои три четверти века отметила в августе. Владимир Алексеевич Соловьев, у которого на личном счету два орбитальных полета и восемь (!) выходов в открытый космос, такой рубеж преодолевает 11 ноября.

"Не люблю юбилеи, очень занят, прошу извинить", - так ответил он на предложение выкроить время для диалога с журналистами и читателями в канун своего дня рождения. А в первый же рабочий день после ноябрьских "ковикул" открыл в Королеве межотраслевую научно-техническую конференцию, которая собрала более пятисот ученых и специалистов с предприятий ракетно-космической отрасли, из университетов и академических центров нашей страны.

Вслед за пленарным заседанием первого дня открылись и работают 16 тематических секций. А всего за пять дней конференции в очном и дистанционном формате ожидается 299 докладов. К участию в конференции принимались научные исследования, проектно-конструкторские, экспериментальные и методические разработки, отчетные материалы и практический опыт по результатам внедрения в производство новых технологий, материалов, процессов и методов управления.

Генеральный директор РКК "Энергия" Игорь Озар выразил надежду, что все стоящие идеи из сообщений и презентаций не лягут на полку, а будут востребованы, найдут воплощение в реальных космических разработках.

Руководитель центра - начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин продемонстрировал это в своем докладе "Эволюция "быстрых" схем сближения: от МКС к Лунной станции".

Такие конференции проводятся на предприятии с 1967 года, обрели широкую известность, стали межотраслевыми. Нынешняя - уже 22-я по счету. Ее участников приветствовали с борта МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев и заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Олег Кононенко обозначили цели и приоритеты со своих должностных позиций.

А научный руководитель Института космических исследований (ИКИ РАН) академик Лев Зеленый, как и подобает представителю академической науки, дал анализ ситуации, в которой оказалась сейчас российская космонавтика на фоне космонавтики мировой.

В далеком уже 1978-м, позволил себе личное воспоминание член-корреспондент РАН Владимир Соловьев, он сам принимал участие в такой конференции. Тогда - в качестве старшего инженера ЦКБЭМ - Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения, как стало называться королевское ОКБ-1. Сюда он пришел в апреле 70-го, сразу после окончания МВТУ им. Баумана. Поначалу был занят проектированием элементов двигательной установки системы ориентации и причаливания космического корабля, потом - разработкой системы его дозаправки топливом по программе построения долговременной орбитальной станции.

В 1972 году, когда в ЦКБЭМ создали учебно-тренировочный макет такой орбитальной системы, Владимиру Соловьеву доверили обучить работе с ней группу космонавтов, которые готовились к полетам на орбитальную станцию "Салют-7". Вот эти звездные имена: Георгий Гречко, Владимир Коваленок, Валерий Рюмин, Владимир Джанибеков, Александр Иванченков.

Еще шесть лет инженер-конструктор Соловьев был вовлечен в создание двигателей ориентации для орбитальных и посадочных лунных кораблей, для космического корабля "Союз Т", занимался системами дозаправки, с апреля 77-го разрабатывал бортовую документацию по объединенной двигательной установке.

Рубежным и знаковым стал для него декабрь 1978 года: именно тогда он подал заявление о зачислении в отряд космонавтов. Генеральный конструктор Василий Мишин прочитал и спрашивает: "А где слова, что хочешь отдать жизнь?" - "А я вообще-то не хочу жизнь отдавать. Я в космос хочу слетать по делу и обязательно вернуться".

В итоге дважды побывал на околоземной орбите. В феврале 84-го вместе с Леонидом Кизимом и Олегом Атьковым в качестве бортинженера отправился на станцию "Салют-7". За время той экспедиции (почти 237 суток) совершил шесть выходов в открытый космос, где провел в общей сложности 22 часа 50 минут. В результате были установлены дополнительные солнечные батареи и произведен ремонт объединенной двигательной установки станции.

Два года спустя, в марте-июле 1986-го, он и командир корабля Леонид Кизим провели сложнейшие технологические операции на двух орбитальных станциях. Расконсервировали базовый блок новой станции "Мир", приняли и разгрузили два корабля "Прогресс", установили доставленное на грузовиках оборудование, подготовили "Мир" к работе в беспилотном режиме. А перед этим на корабле "Союз Т-15" впервые в мире выполнили межорбитальный перелет. Цель - переправить со станции "Салют-7", которая завершала существование на орбите, оборудование и другие ценные предметы для дальнейшего использования на станции "Мир". Более 800 килограммов таких грузов были успешно перемещены в результате челночной операции на околоземной орбите. В личном активе Владимира Соловьева к шести выходам в открытый космос добавилось еще два.

А новая станция, прослужившая до марта 2001 года, почти все это время была объектом его особой заботы как руководителя полета орбитального комплекса "Мир".

Телевизионная картинка из подмосковного ЦУПа и Владимир Соловьев с мягкой улыбкой комментирующий последние новости с орбиты - теперь уже с Международной космической станции - знакома, уверен, многим. Какой бы сложной ни была возникшая "наверху" ситуация, он никогда не терял самообладания. И коллегам подавал пример.

Какой бы сложной ни была возникшая "наверху" ситуация, он никогда не терял самообладания

- Олег, не бери в голову! - совсем недавно, перед возвращением с МКС "киноэкипажа", говорил он командиру спускаемого корабля космонавту Новицкому. - Ну подумаешь - развернули станцию на 57 градусов, ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович (глава "Роскосмоса" Рогозин - АЕ.) всыпал за это… Надо было убедиться в двигателях, в их исправности, это дело важное.

И потом, за сутки до намеченной посадки, в диалоге с тем же Олегом Новицким, которому предстояло в одиночку, без бортинженера, обеспечить управляемый спуск с орбиты, продолжил свою психотерапию:

- Погода? Я, честно говоря, такой не помню. Облачности практически нет, ветра - тоже, максимум 2-3 метра у земли. Температура +5 градусов. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей…

Именно так - по Соловьеву - все и получилось: Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко благополучно приземлились в расчетной точке в расчетное время. Актриса и режиссер, побывавшие в космосе, тут же стали раздавать первые интервью. Олег Новицкий нашел силы подняться на ноги и мелом, размашисто, начертал на обгоревшей капсуле спускаемого аппарата: "СПАСИБО!".

В подмосковном ЦУПе облегченно выдохнули. А Владимир Соловьев в такую минуту по своему обыкновению ушел в тень.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

На связи с редакцией

Юрий Батурин, летчик-космонавт России, член-корреспондент РАН:

- Дорогой Владимир Алексеевич! За 75 лет сделано немало: в ЦУПе все прошли "школу Соловьева"; кафедра МГТУ имени Баумана под вашим руководством готовит новых космических управленцев, факультет космических исследований МГУ - ученых с университетским кругозором. Не знаю уж, наделила ли вас РАН академической основательностью, которая требуется генеральному конструктору РКК "Энергия", или это вы добавили Академии космическое измерение… Но осталось важное: в расширяющейся вселенной, где вы всем нужны, не снижать темп и всюду успевать. Не сложнее же это, чем перелететь с орбитального комплекса "Мир" на станцию "Салют-7" и обратно? Пожелаю вам для этого сил и энергии. И как у нас, космонавтов, говорят: "Удачи!"

Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований, академик РАН:

- От себя, нашего института и коллег из Академии наук искренне поздравляю Владимира Алексеевича. Наблюдая его активную и многогранную работу, трудно поверить, что он достиг такой почтенной даты. Пусть это жизненный тонус, деятельная энергия сохранятся на годы вперед.

У Владимира Соловьева в моем представлении как будто несколько жизней. Он, наверное, один из самых заслуженных космонавтов России. За его плечами легендарная история с перелетами между космическими станциями "Салют-7" и "Мир". А еще - подготовка важных научных экспериментов на станции "Мир". Но самая сложная часть его жизни, как мне кажется, началась, когда он стал отвечать за управление полетом орбитального комплекса "Мир", потом - российского сегмента МКС и вошел в руководство РКК "Энергия".

Еще свежи в памяти волнения, связанные с долгожданным запуском модуля "Наука" и его стыковкой с МКС. В те дни много было "приключений".

Но стараниями Владимира Алексеевича и его коллег все завершилось успешно. В академических центрах и в университетах уже готовят к постановке новые эксперименты с прицелом на возможности модуля "Наука".

В качестве примера расскажу об одном, уже реализованном эксперименте под названием "Чибис-М".

Это был запуск научного спутника, сделанного на средства Российской академии наук. Спутник был выведен на орбиту, пробыл некоторое время на МКС. А потом с помощью корабля "Прогресс" был поднят на более высокую орбиту и там "выпущен на свободу", чтобы смог прожить дольше. Весь этот сценарий, включая подъем и последующее плановое затопление грузового корабля "Прогресс", продумал и предложил Владимир Алексеевич Соловьев.

Сейчас вместе с коллегами из корпорации "Энергия" работаем над проектом "Чибис-2", где будет учтен ранее полученный опыт. А вообще, я думаю, что запуск новых и сверхновых космических аппаратов с борта пилотируемых орбитальных станций - это одно из магистральных направлений в развитии пилотируемой космонавтики. Приятно сознавать, что вместе с Владимиром Алексеевичем Соловьевым мы сделали тут первые шаги еще десять лет назад.

Помимо этих примеров нас по-человечески связывает общее, как мне кажется, понимание того, что должно и чего не следует делать руководителю. Свои немалые полномочия в Центре управления полетами Владимир Алексеевич реализует очень тактично, с мягким чувством юмора - и сразу видно, что рядом с ним люди работают с удовольствием. Лучшая организация работы - когда этой организации не видно, а все идет своим чередом, каждый на своем месте ответственно делает свою работу. Соловьев сумел это выстроить.

Центр управления полетами, август 2007 года. В.И. Севастьянов и В.А. Соловьев (в центре) с читателями и журналистами "РГ" перед сеансом связи с 15-й экспедицией на МКС – Федором Юрчихиным и Олегом Котовым. Фото: Архив "Российской газеты"

Из его увлечений помимо работы точно знаю одно: бардовская песня. Еще до того, как мы сошлись по работе, я встречал его на концертах Юрия Визбора и других замечательных бардов, которых тоже очень люблю.

Сейчас в "Роскосмосе", в РКК "Энергия", и в наших академических кругах есть общая нацеленность на создание новой орбитальной станции. Владимир Соловьев - один из лидеров в этом деле. В нескольких докладах, которые он сделал в последнее время, в том числе на Совете РАН по космосу, объективно и честно показана нынешняя ситуация на российском сегменте МКС и что там следует ожидать в ближайшие годы. Все на свете стареет, стареют и наши модули - все больше случается отказов. Поэтому надо думать о следующих шагах. Одним из главных видится создание Российской орбитальной служебной станции, РОСС.

Об этом - профессиональный разговор на той конференции, что в эти дни проходит на РКК "Энергия".