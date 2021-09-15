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Разработка сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" продолжается

Фото: Роскосмос/ roscosmos.ru
Фото: Роскосмос/ roscosmos.ru
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что работа по созданию лунной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", о приостановке которой сообщалось ранее, никогда не останавливалась.

"На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась", - цитируют Рогозина СМИ. Такое заявление глава госкорпорации сделал во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним: ранее со ссылкой на гендиректора самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрия Баранова появилась информация, что Россия прекратила техническое проектирование ракеты "Енисей" для полетов на Луну. "Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Рогозин отметил, что сверхтяжелая ракета "стоит колоссальных денег". По его мнению, ее нельзя "лепить из того, что было", а необходимо в процессе создания использовать только новейшие технологии, например композитные баки, которые на 30-40% будут легче баков из уже существующих сплавов. Глава "Роскосмоса" добавил, что также будут разработаны двигатели на метане, которые дадут возможность многократно использовать ступени ракеты.

"Мы лучше сделаем чуть позже, но зато сделаем так, что это будет стимулом для развития и композитных материалов в "Роскосмосе", и новых систем сплавов, и новых производственных систем, и новых двигателей, которых пока еще в наличии нет, но мы надеемся их получить к 2024-2025 годам", - сказал руководитель госкорпорации.

В сентябре прошлого года прошло сообщение, что облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" претерпит изменения. "По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - сообщало РИА Новости с ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Результаты технического проекта, отметили в госкорпорации, дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты. В частности, рассматривается возможность удлинения центрального блока ракеты.

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Эту ракету намерены использовать для полетов к Луне. Как сообщалось, "сверхтяж" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Первый пуск сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный планируется в 2028 году.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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