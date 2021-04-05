Советские конструкторы предложили отправить человека в космос за 15 лет до полета Гагарина

1946 год. Полстраны в руинах, продукты по карточкам. Кто мог назавтра после войны рассуждать о запуске человека в космос? Прожектеры? Безумцы?
Рядовые советские конструкторы Михаил Тихонравов и Николай Чернышов в мае первого послевоенного года отважились поделиться своим замыслом со Сталиным.
Письмо Сталину
"Нами разработан проект советской высотной ракеты для подъема двух человек и научной аппаратуры на высоту 190 километров. Проект базируется на использовании агрегатов трофейной ракеты "Фау-2" и рассчитан на реализацию в кратчайшие сроки...
Помимо научной и технической важности проект, по нашему мнению, содержит элементы громадного политического и общественного значения, своевременная реализация которых позволит нашей Родине вписать страницы славы и бессмертия в анналы истории цивилизации..."
Причины обращения на самый "верх" Чернышов и Тихонравов объясняют исключительной важностью перспектив. И дерзко просят кремлевского адресата о помощи "в деле развертывания работ, направленных к росту славы нашей Родины и расширению горизонтов науки".
По свидетельствам тех, кто работал в архиве с рассекреченными первоисточниками, Сталин с письмом ознакомился. И наложил резолюцию:
"Предложение интересное - рассмотреть для реализации".
Рассмотрели в кратчайший срок, за месяц.
Докладная Хруничева
Письму предшествовала кропотливая работа группы специалистов под руководством Тихонравова и Чернышова в ракетном НИИ-4 (он относился к Академии артиллерийских наук). В инициативном порядке здесь разрабатывали проект стратосферной ракеты ВР-190, в носовом отсеке которой намеревались поднять на высоту до 200 километров двух пилотов-испытателей. А затем в этом же отделяемом отсеке обеспечить их возвращение на Землю с применением парашютной системы.
Запустить ракету на рекордную высоту и дальность - дело понятное, хотя и непростое. А вот вернуть головную часть по команде с Земли - совсем иной уровень сложности. Именно на это и обращает внимание министр авиационной промышленности СССР Михаил Хруничев, когда в докладной записке на имя Сталина сообщает о результатах рассмотрения предложений Тихонравова - Чернышова.
"Полет ракеты технически возможен", - всего через месяц, 20 июня 1946 года, констатирует министр со ссылкой на выводы экспертных комиссий, опыт советских конструкторов и те сведения, что были получены в отношении немецкой "Фау-2".
И тут же следует "но".
"Вторая часть проблемы - спуск ракеты - связана с большими техническими трудностями, поскольку не исследованы такие вопросы, как спуск герметичной кабины без ракеты, работа различного рода автоматических устройств, управляющих полетом, отцепление корпуса двигателя от ракеты в момент начала спуска и другие", - перечисляет осторожный Хруничев. Много повидавший до войны и в войну на должностях замнаркома авиационной промышленности и замнаркома боеприпасов, а после войны - в ранге министра бурно развивавшейся авиапромышленности, он к техническим резонам добавляет организационные:
"В письме, адресованном на Ваше имя товарищами Тихонравовым и Чернышевым, назывался срок строительства высотной ракеты, близкий к году, после же рассмотрения всех материалов авторы называют уже срок два года. Следует отметить, что срок два года является минимальным и весьма напряженным. Группа инженеров, возглавляемая тов. Тихонравовым, по своему инженерному опыту в этой области не является достаточно сведущей, за исключением тов. Тихонравова, который в области реактивной техники имеет опыт и навык".
Подстелив страховочной соломки, Хруничев завершает свой ответ хитроумно, но вполне по-деловому:
"Если будет предрешен вопрос об организации бюро, эту группу придется усиливать за счет более опытных специалистов. При наличии Вашего согласия организовать работу по созданию высотных ракет и конструкторское бюро для этой цели на заводе Министерства авиапромышленности прошу утвердить прилагаемый проект постановления Совета Министров Союза ССР".
Проект ВР-190 "Победа"
Какой была реакция Сталина на докладную, неизвестно. Во всяком случае, архивных свидетельств на этот счет мне обнаружить не удалось. Доподлинно известно другое: 13 февраля 1953 года, то есть за двадцать дней до своей смерти, Сталин подписал документ, определивший пути развития ракет "сверхдальнего действия". И в их числе знаменитой Р-7 и ее модификаций - "рабочей лошадки" советской и российской космонавтики. Но еще при жизни вождя начались конструкторские проработки ракет для полета на большие расстояния и в высоту до 200 и более километров.
Это позволило поставить на вооружение баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-5 с дальностью полета от 200 до 1500 км.
Параллельно в уже упомянутом НИИ-4 была открыта тема исследований "Ракетный зонд". Ее активно поддерживал Сергей Королев, ставший к тому времени начальником ракетного ОКБ-1. С Михаилом Тихонравовым он был знаком со студенческих лет, когда оба увлекались планеризмом. Теперь их общей задачей стала отработка безопасного спуска отделяющейся головной части ракеты. Эксперименты ставили на собаках.
22 июля 1951 года - запомним эту дату! - с полигона Капустин Яр в Советском Союзе были запущены в ракете по баллистической траектории, поднялись до линии Кармана (условная граница атмосферы Земли с космосом) и спустя 20 минут благополучно приземлились вместе со спускаемым аппаратом четвероногие исследователи Дэзик и Цыган.
Две беспородные дворняжки стали первыми среди позвоночных млекопитающих, вернувшихся из космоса живыми.
Их засекреченный полет, о котором открыто сообщили только через сорок лет на научной конференции в Калуге, был не просто ответом на сомнения скептиков. Он стал рубежным событием в малоизвестном до сих пор проекте ВР-190.
К этому шифру в служебной переписке одно время добавляли слово "Победа".
Михаил Клавдиевич Тихонравов (1900 - 1974)
Инженер-исследователь, конструктор ракетно-космической техники. Доктор технических наук, лауреат Ленинской премии (1957), Герой Социалистического труда (1961).
Родился во Владимире 29 июля 1900 года. Окончил Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В секции планеризма познакомился с Сергеем Королевым, вместе с которым в сентябре 1931 года основал знаменитую ГИРД - Группу изучения реактивного движения.
В мае 1946 года стал соавтором письма Сталину с проектом запуска в космос ракеты с двумя пилотами.
В 1954 году группа под его руководством представила программу освоения космического пространства: от запуска первого спутника и создания пилотируемых кораблей и станций до высадки на Луну.
В 1956 году перешел на работу в ОКБ-1 к Сергею Королеву и возглавил отдел проектирования искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для исследования Луны и некоторых планет Солнечной системы.
Умер 4 марта 1974 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Николай Гаврилович Чернышов (1906 - 1953)
Инженер, специалист в области реактивного движения, разработчик ракетной и космической техники. Доктор технических наук, инженер-полковник (1951), участник Великой Отечественной войны.
Родился в 1906 году в станице Казанской на Кубани. Окончил Донской политехнический и Ленинградский химико-технологический институты. С 1933 года участвовал в разработке и проводил стендовые испытания новых реактивных двигателей (кислородных ЖРД). С первых дней войны в действующей армии. В июле 1941 года на станции Насва под Великими Луками отличился при выводе из-под огня железнодорожных эшелонов с боеприпасами, был ранен в голову, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
В октябре 1942 года отозван с фронта и назначен начальником химлаборатории в НИИ-3 Наркомата авиационной промышленности.
В ноябре 1946 года возглавил отдел зенитных снарядов на жидком топливе в НИИ-4, где сошелся с М.К. Тихонравовым и вместе с ним разрабатывал проект ВР-190 - первой стратосферной ракеты с возвращаемой головной частью.
Умер 2 января 1953 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
P.S. В 1950-е годы были проведены три серии суборбитальных полетов с собаками. Суборбитальных - значит, по баллистической траектории на скоростях вплоть до первой космической, но без выхода на орбиту искусственного спутника Земли. Однако проект ВР-190 так и не дошел до стадии отправки в космос человека. Общепринятая сейчас трактовка: "признан неперспективным" на фоне работ по созданию орбитального пилотируемого корабля-спутника "Восток".
И тем не менее в истории космонавтики навсегда останется "безумство храбрых" - подвижничество конструкторов, "пробивавших" полет человека в космос за 15 лет до гагаринского старта.