Советские конструкторы предложили отправить человека в космос за 15 лет до полета Гагарина

1946 год. Полстраны в руинах, продукты по карточкам. Кто мог назавтра после войны рассуждать о запуске человека в космос? Прожектеры? Безумцы?

Рядовые советские конструкторы Михаил Тихонравов и Николай Чернышов в мае первого послевоенного года отважились поделиться своим замыслом со Сталиным.

Письмо Сталину

"Нами разработан проект советской высотной ракеты для подъема двух человек и научной аппаратуры на высоту 190 километров. Проект базируется на использовании агрегатов трофейной ракеты "Фау-2" и рассчитан на реализацию в кратчайшие сроки...

Помимо научной и технической важности проект, по нашему мнению, содержит элементы громадного политического и общественного значения, своевременная реализация которых позволит нашей Родине вписать страницы славы и бессмертия в анналы истории цивилизации..."

Причины обращения на самый "верх" Чернышов и Тихонравов объясняют исключительной важностью перспектив. И дерзко просят кремлевского адресата о помощи "в деле развертывания работ, направленных к росту славы нашей Родины и расширению горизонтов науки".

По свидетельствам тех, кто работал в архиве с рассекреченными первоисточниками, Сталин с письмом ознакомился. И наложил резолюцию:

"Предложение интересное - рассмотреть для реализации".

Рассмотрели в кратчайший срок, за месяц.

Министр авиационной промышленности СССР Михаил Хруничев.

Докладная Хруничева

Письму предшествовала кропотливая работа группы специалистов под руководством Тихонравова и Чернышова в ракетном НИИ-4 (он относился к Академии артиллерийских наук). В инициативном порядке здесь разрабатывали проект стратосферной ракеты ВР-190, в носовом отсеке которой намеревались поднять на высоту до 200 километров двух пилотов-испытателей. А затем в этом же отделяемом отсеке обеспечить их возвращение на Землю с применением парашютной системы.

Запустить ракету на рекордную высоту и дальность - дело понятное, хотя и непростое. А вот вернуть головную часть по команде с Земли - совсем иной уровень сложности. Именно на это и обращает внимание министр авиационной промышленности СССР Михаил Хруничев, когда в докладной записке на имя Сталина сообщает о результатах рассмотрения предложений Тихонравова - Чернышова.

"Полет ракеты технически возможен", - всего через месяц, 20 июня 1946 года, констатирует министр со ссылкой на выводы экспертных комиссий, опыт советских конструкторов и те сведения, что были получены в отношении немецкой "Фау-2".

И тут же следует "но".

"Вторая часть проблемы - спуск ракеты - связана с большими техническими трудностями, поскольку не исследованы такие вопросы, как спуск герметичной кабины без ракеты, работа различного рода автоматических устройств, управляющих полетом, отцепление корпуса двигателя от ракеты в момент начала спуска и другие", - перечисляет осторожный Хруничев. Много повидавший до войны и в войну на должностях замнаркома авиационной промышленности и замнаркома боеприпасов, а после войны - в ранге министра бурно развивавшейся авиапромышленности, он к техническим резонам добавляет организационные:

"В письме, адресованном на Ваше имя товарищами Тихонравовым и Чернышевым, назывался срок строительства высотной ракеты, близкий к году, после же рассмотрения всех материалов авторы называют уже срок два года. Следует отметить, что срок два года является минимальным и весьма напряженным. Группа инженеров, возглавляемая тов. Тихонравовым, по своему инженерному опыту в этой области не является достаточно сведущей, за исключением тов. Тихонравова, который в области реактивной техники имеет опыт и навык".

Подстелив страховочной соломки, Хруничев завершает свой ответ хитроумно, но вполне по-деловому:

"Если будет предрешен вопрос об организации бюро, эту группу придется усиливать за счет более опытных специалистов. При наличии Вашего согласия организовать работу по созданию высотных ракет и конструкторское бюро для этой цели на заводе Министерства авиапромышленности прошу утвердить прилагаемый проект постановления Совета Министров Союза ССР".

Пилотируемая ракета ВР-190 "Победа". 1946 год.

Проект ВР-190 "Победа"

Какой была реакция Сталина на докладную, неизвестно. Во всяком случае, архивных свидетельств на этот счет мне обнаружить не удалось. Доподлинно известно другое: 13 февраля 1953 года, то есть за двадцать дней до своей смерти, Сталин подписал документ, определивший пути развития ракет "сверхдальнего действия". И в их числе знаменитой Р-7 и ее модификаций - "рабочей лошадки" советской и российской космонавтики. Но еще при жизни вождя начались конструкторские проработки ракет для полета на большие расстояния и в высоту до 200 и более километров.

Схема головной части пилотируемой ракеты ВР-190 "Победа".

Это позволило поставить на вооружение баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-5 с дальностью полета от 200 до 1500 км.

Параллельно в уже упомянутом НИИ-4 была открыта тема исследований "Ракетный зонд". Ее активно поддерживал Сергей Королев, ставший к тому времени начальником ракетного ОКБ-1. С Михаилом Тихонравовым он был знаком со студенческих лет, когда оба увлекались планеризмом. Теперь их общей задачей стала отработка безопасного спуска отделяющейся головной части ракеты. Эксперименты ставили на собаках.

Дезик (слева) и Цыган - первые "космонавты", благополучно вернувшиеся на Землю. 1951 год.

22 июля 1951 года - запомним эту дату! - с полигона Капустин Яр в Советском Союзе были запущены в ракете по баллистической траектории, поднялись до линии Кармана (условная граница атмосферы Земли с космосом) и спустя 20 минут благополучно приземлились вместе со спускаемым аппаратом четвероногие исследователи Дэзик и Цыган.

Две беспородные дворняжки стали первыми среди позвоночных млекопитающих, вернувшихся из космоса живыми.

Их засекреченный полет, о котором открыто сообщили только через сорок лет на научной конференции в Калуге, был не просто ответом на сомнения скептиков. Он стал рубежным событием в малоизвестном до сих пор проекте ВР-190.

К этому шифру в служебной переписке одно время добавляли слово "Победа".

СОАВТОРЫ

﻿Михаил Клавдиевич Тихонравов

Михаил Клавдиевич Тихонравов (1900 - 1974)

Инженер-исследователь, конструктор ракетно-космической техники. Доктор технических наук, лауреат Ленинской премии (1957), Герой Социалистического труда (1961).

Родился во Владимире 29 июля 1900 года. Окончил Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В секции планеризма познакомился с Сергеем Королевым, вместе с которым в сентябре 1931 года основал знаменитую ГИРД - Группу изучения реактивного движения.

В мае 1946 года стал соавтором письма Сталину с проектом запуска в космос ракеты с двумя пилотами.

В 1954 году группа под его руководством представила программу освоения космического пространства: от запуска первого спутника и создания пилотируемых кораблей и станций до высадки на Луну.

В 1956 году перешел на работу в ОКБ-1 к Сергею Королеву и возглавил отдел проектирования искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для исследования Луны и некоторых планет Солнечной системы.

Умер 4 марта 1974 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Николай Гаврилович Чернышов (1906 - 1953)

Николай Гаврилович Чернышов

Инженер, специалист в области реактивного движения, разработчик ракетной и космической техники. Доктор технических наук, инженер-полковник (1951), участник Великой Отечественной войны.

Родился в 1906 году в станице Казанской на Кубани. Окончил Донской политехнический и Ленинградский химико-технологический институты. С 1933 года участвовал в разработке и проводил стендовые испытания новых реактивных двигателей (кислородных ЖРД). С первых дней войны в действующей армии. В июле 1941 года на станции Насва под Великими Луками отличился при выводе из-под огня железнодорожных эшелонов с боеприпасами, был ранен в голову, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

В октябре 1942 года отозван с фронта и назначен начальником химлаборатории в НИИ-3 Наркомата авиационной промышленности.

В ноябре 1946 года возглавил отдел зенитных снарядов на жидком топливе в НИИ-4, где сошелся с М.К. Тихонравовым и вместе с ним разрабатывал проект ВР-190 - первой стратосферной ракеты с возвращаемой головной частью.

Умер 2 января 1953 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

P.S. В 1950-е годы были проведены три серии суборбитальных полетов с собаками. Суборбитальных - значит, по баллистической траектории на скоростях вплоть до первой космической, но без выхода на орбиту искусственного спутника Земли. Однако проект ВР-190 так и не дошел до стадии отправки в космос человека. Общепринятая сейчас трактовка: "признан неперспективным" на фоне работ по созданию орбитального пилотируемого корабля-спутника "Восток".

И тем не менее в истории космонавтики навсегда останется "безумство храбрых" - подвижничество конструкторов, "пробивавших" полет человека в космос за 15 лет до гагаринского старта.