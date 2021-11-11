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11.11.2021 09:29
Рубрика: Власть

В Госдуме в начале недели ожидают запрос о лишении Рашкина неприкосновенности

Текст: Татьяна Замахина

Представление Генпрокуратуры РФ о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности может поступить в Госдуму в начале следующей недели. Об этом заявил журналистам источник в палате парламента.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Депутат Рашкин не признается в совершении преступления, но дело заведено

Напомним, что депутат был задержан в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина, если поступит обращение генпрокурора​​​.

По данным источника, это ожидается в начале следующей недели.

Сам инцидент произошел 29 октября, когда Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. В текущей квалификации уголовное дело предполагает до двух лет лишения свободы.

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