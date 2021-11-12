Новости

Вышел тизер продолжения фильма "Аббатство Даунтон 2" 17:01
Завершилась работа над шестым сезоном "Острых козырьков" 16:25
Вышел трейлер третьего сезона сериала "Ханна" 15:02
Появился трейлер продолжения новой "Сплетницы" 14:07
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 13:33

Чибнелл рассказал о последнем дне съемок с 13-м Доктором

Новости
    12.11.2021, 16:34
Текст:   Юлия Авакова

Крис Чибнелл, шоураннер легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", рассказал о последних минутах съемок сериала с Джоди Уиттакер в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
Завершилась работа над шестым сезоном "Острых козырьков"

Как стало известно ранее, после трех сезонов исполнительница роли Тринадцатого Доктора покинет сериал одновременно с их разработчиком. Чибнелла сменит Рассел Т. Дэвис, сценарист, хорошо известный поклонникам сериала.

Как сообщает британское издание Digital Spy со ссылкой на Doctor Who Magazine, официальный журнал проекта, последняя сцена была отснята в октябре, после чего, очевидно, произойдет регенерация Тринадцатого Доктора и перевоплощение в Четырнадцатого. В своем интервью Крис Чибнелл ответил, что творческая команда подгадала последовательность съемок таким образом, чтобы заключительная сцена пришлась на последний день.

После финального дубля создались громогласные аплодисменты - на площадке яблоку негде было упасть. По традиции было сделана общая фотография, после чего началось празднование, знаменующее окончание не только работы над спецэпизодами, которые увенчают события тринадцатого сезона, но и, в своем роде конец эпохи, которую всегда знаменует уход со сцены очередной инкарнации Повелителя времени.

Тем временем в воскресенье будет показана третья серия означенного сезона - судя по опубликованному тизеру, разрушительный "Поток" каким-то образом снова столкнет путешественников во времени и пространстве со старыми врагами Доктора, киберлюдьми.

Новости

Фото: Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет 13:17
Актрису из сериала "Чикатило" попытались изнасиловать у подъезда 12:39
Михаила Боярского едва не убили на съемках "Трех мушкетеров" 11:58
Умер режиссер "Качая железо" со Шварценеггером Джордж Батлер 11:24
⧣ сериалы
Фото: Кадр видео Mark A./YouTube
Умер актер из "Клана Сопрано" Вал Бизильо 10:40
Умерла актриса из "Друзей" Камилла Савиола 10:18
В Сеть заранее слили трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" 11.11.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Гарфилд впервые публично не стал отрицать участие в "Человеке-пауке 3" 10:06
Генри Кавилл рассказал, кого он хотел бы сыграть во вселенной Marvel 11.11.2021
Премьеры "Трансформеров" и "Звездного пути" перенесли 11.11.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Bobot Zerimar
Умер основатель и барабанщик Moody Blues Грэм Эдж 11.11.2021
Генри Кавилл не прочь сыграть Джеймса Бонда 11.11.2021
Стало известно, сколько Генри Кавилл заработал за съемки в "Ведьмаке" 11.11.2021