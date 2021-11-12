Чибнелл рассказал о последнем дне съемок с 13-м Доктором

Крис Чибнелл, шоураннер легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", рассказал о последних минутах съемок сериала с Джоди Уиттакер в главной роли.

Как стало известно ранее, после трех сезонов исполнительница роли Тринадцатого Доктора покинет сериал одновременно с их разработчиком. Чибнелла сменит Рассел Т. Дэвис, сценарист, хорошо известный поклонникам сериала.

Как сообщает британское издание Digital Spy со ссылкой на Doctor Who Magazine, официальный журнал проекта, последняя сцена была отснята в октябре, после чего, очевидно, произойдет регенерация Тринадцатого Доктора и перевоплощение в Четырнадцатого. В своем интервью Крис Чибнелл ответил, что творческая команда подгадала последовательность съемок таким образом, чтобы заключительная сцена пришлась на последний день.

После финального дубля создались громогласные аплодисменты - на площадке яблоку негде было упасть. По традиции было сделана общая фотография, после чего началось празднование, знаменующее окончание не только работы над спецэпизодами, которые увенчают события тринадцатого сезона, но и, в своем роде конец эпохи, которую всегда знаменует уход со сцены очередной инкарнации Повелителя времени.

Тем временем в воскресенье будет показана третья серия означенного сезона - судя по опубликованному тизеру, разрушительный "Поток" каким-то образом снова столкнет путешественников во времени и пространстве со старыми врагами Доктора, киберлюдьми.