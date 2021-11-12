В Минэнерго объяснили, почему в России дорожает дизель

В министерстве энергетики объяснили, почему дорожает дизельное топливо. Ведомство считает, что причина заключается в ажиотажном спросе трейдеров и дорогой нефти, сообщает РИА Новости.

По словам представителей Минэнерго, топливные трейдеры стремятся скорее заполнить свои нефтебазы, ожидая рост спроса.

"Стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты", - объяснили в ведомстве.

По данным министерства, суточное производство зимних сортов дизеля сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6% больше уровня 2019 года. В ведомстве подчеркивают, что спрос со стороны автомобилистов полностью удовлетворен.

Стоимость зимнего дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг вновь обновила исторический максимум, достигнув 61,2 тысячи рублей за тонну. Причем, по данным Росстата, дорожает дизель и на АЗС.