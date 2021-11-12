Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.11.2021 08:13
Рубрика: Бензин

В Минэнерго объяснили, почему в России дорожает дизель

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В министерстве энергетики объяснили, почему дорожает дизельное топливо. Ведомство считает, что причина заключается в ажиотажном спросе трейдеров и дорогой нефти, сообщает РИА Новости.

Фото: Istock
Семь фактов о дизеле, о которых вы наверняка не знали

По словам представителей Минэнерго, топливные трейдеры стремятся скорее заполнить свои нефтебазы, ожидая рост спроса.

"Стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты", - объяснили в ведомстве.

По данным министерства, суточное производство зимних сортов дизеля сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6% больше уровня 2019 года. В ведомстве подчеркивают, что спрос со стороны автомобилистов полностью удовлетворен.

Стоимость зимнего дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг вновь обновила исторический максимум, достигнув 61,2 тысячи рублей за тонну. Причем, по данным Росстата, дорожает дизель и на АЗС.