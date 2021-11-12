Постановление губернатора Забайкальского края от 12 ноября 2021 года № 91 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

2. Приостановить на территории Забайкальского края с 8 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года включительно действие подпункта 2 пункта 4 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 12 ноября 2021 года № 91





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года №161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от И июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90):

1) преамбулу после слов "от 4 ноября 2021 года № 7008" дополнить словами ", от 11 ноября 2021 года № 7077";

2) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 6 признать утратившим силу;

б) в подпункте 2 пункта 7 слова "14 ноября 2021 года" заменить словами "21 ноября 2021 года";

в) в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 слово "проших" заменить словом "прошедших";

г) приложение № 2 признать утратившим силу.

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90):

1) в преамбуле:

а) слова "на основании предложений" заменить словами "учитывая предложения";

б) после слов "от 4 ноября 2021 года № 7008" дополнить словами ", от 11 ноября 2021 года № 7077";

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, за исключением осуществляющих торговлю продовольственными товарами, расположенным в торговых центрах (торговых комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах), осуществлять оказание услуг, реализацию товаров гражданам при условии наличия у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) данных организаций и индивидуальных предпринимателей должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника (исполнителя по гражданско-правовым договорам) справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября .2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90):

1) в преамбуле:

а) слова "предложений Главного" заменить словами "учитывая предложения Главного";

б) слова ", от 12 октября 2021 года № 6750 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства" заменить словами ", от 12 октября 2021 года № 6750, от 22 октября 2021 года № 6865, от 26 октября 2021 года № 6893, от 27 октября 2021 года № 6919, от 4 ноября 2021 года № 7008, от 11 ноября 2021 года № 7077 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства";

2) подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"17) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, включая организации отдыха детей и их оздоровления, с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом, и требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, с численностью обучающихся менее 500 человек при организации обучения в две смены, а также с численностью обучающихся свыше 500 человек, за исключением образовательных организаций, указанных в подпункте 171 настоящего пункта, осуществлять для обучающихся 1-11 классов до окончания периода действия режима повышенной готовности реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий один раз в неделю (среда), с проведением в указанный день дезинфекционных мероприятий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные образовательные программы, в период с 8 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года включительно осуществлять реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе организациям, входящим в структуру Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим подготовку водителей автотранспортных средств, в период с 9 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно проводить теоретические занятия при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с использованием дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям при реализации основных программ профессионального обучения в период с 15 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно проводить занятия при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с использованием дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям с 8 ноября 2021 года осуществлять реализацию образовательных программ дошкольного образования при условии:

1) наличия у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии;

2) исключения допуска родителей или иных законных представителей, а также посетителей в помещения и здания образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе при приеме и встрече детей.

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям с 15 ноября 2021 года осуществлять оказание услуг по присмотру и уходу за детьми при условии:

1) наличия у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии;

2) исключения допуска родителей или иных законных представителей, а также посетителей в помещения и здания организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе при приеме и встрече детей.";

3) подпункт 171 изложить в следующей редакции:

"171. Образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, расположенным на территории населенных пунктов, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, осуществлять реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий:

в период с 15 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года включительно для обучающихся 9-11 классов;

в период с 15 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года включительно для обучающихся 5-8 классов.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, с численностью обучающихся менее 500 человек при организации обучения в две смены, а также с численностью обучающихся свыше 500 человек, расположенным на территории населенных пунктов, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, осуществлять реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий один раз в неделю (среда), с проведением в указанный день дезинфекционных мероприятий:

в период с 15 ноября 2021 года до окончания периода действия режима повышенной готовности для обучающихся 1-4 классов;

в период с 22 ноября 2021 года до окончания периода действия режима повышенной готовности для обучающихся 9-11 классов;

в период с 29 ноября 2021 года до окончания периода действия режима повышенной готовности для обучающихся 5-8 классов.".







