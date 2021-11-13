Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19

Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

"Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций COVID-19, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни", - пояснил Гинцбург.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении в России QR-кодов на транспорте, в магазинах и общественных местах. Предполагается, что он начнет действовать в полной мере с 1 февраля 2022 года, а до этого времени объявляется переходный период. Не нужно будет предъявлять QR-код только в магазинах с продуктами и товарами первой необходимости, а также в аптеках.

В Минтрансе объявили, что работа с перевозчикам по введению QR-кодов уже началась.