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13.11.2021 10:13
Рубрика: Экономика

В РЖД объяснили, как будут проверять QR-коды в поездах

Текст: Алексей Рыбин
Заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов объяснил, как будут проверять QR-коды в поездах.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По словам Пегова, в компании не видят никаких сложностей в организации проверок QR-кодов в поездах и процесс будет проходить онлайн, сообщает РИА "Новости".

Фото: РИА Новости
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"У нас уже давно посадка в поезд осуществляется только по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку", - пояснил он.

Также Пегов отметил, что законопроект о введении QR-кодов не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном транспорте.

"Законопроект внесён был вчера, поэтому, наверное, ещё будут какие-то обсуждения в Госдуме, надо дождаться финальной версии закона, но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке", - заключил Дмитрий Пегов​​​.

Компания РЖД начала прорабатывать механизмы введения QR-кодов на железнодорожном транспорте еще до внесения соответствующего законопроекта в Госдуму. Сам законопроект о введении QR-кодов был внесен в пятницу, 12 ноября. Он должен начать действовать в полной мере с 1 февраля 2022 года, а до этого времени объявлен переходный период.

Не нужно будет предъявлять QR-код только в магазинах с продуктами и товарами первой необходимости, а также в аптеках.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Пандемия коронавируса COVID-19

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