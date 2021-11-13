В Великобритании опасаются "случайной" войны с Россией

Это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", заявил начальник штаба обороны Великобритании, генерал сэр Ник Картер.

По его словам, сейчас мир более конкурентный, чем десять или пятнадцать лет назад. Характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. "Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам. Это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", - цитирует газета Daily Express военного.

Со своей стороны, читатели издания высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время нарушается в первую очередь со стороны Европы и США. Поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.