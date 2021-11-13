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13.11.2021 16:49
Рубрика: В мире

В Великобритании опасаются "случайной" войны с Россией

Текст: Александр Саможнев
Отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена "холодной войны".
Фото: Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP Фото: Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP
Фото: Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP

Это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", заявил начальник штаба обороны Великобритании, генерал сэр Ник Картер.

Фото: БелТА / РИА Новости
Лукашенко возложил на Запад вину за ситуацию с мигрантами

По его словам, сейчас мир более конкурентный, чем десять или пятнадцать лет назад. Характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. "Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам. Это может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности", - цитирует газета Daily Express военного.

Со своей стороны, читатели издания высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время нарушается в первую очередь со стороны Европы и США. Поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.

В мире Европа Великобритания

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