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15.11.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Great Wall возвращается в сегмент легковых автомобилей. Создан новый бренд

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Great Wall. Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.

Компания Great Wall Motors в конце 2020 года зарегистрировала дочернее предприятие Shanghai Salon Zhixing Industrial Co., которое, как оказалось, будет заниматься выпуском легковых машин, концепт первой модели покажут через несколько дней на автосалоне в Гуанчжоу.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Известно, что под брендом Salon будут выпускаться премиум-автомобили на топливных элементах и электрокары. Концепт, показанный на тизерах, продолжает любимую Great Wall тему ретро, за которую китайцам досталось от юристов Volkswagen.

Автомобиль типа фастбек получил угловатые кузов, линию остекления и оптику. Ручки дверей не спрятаны, вместо зеркал заднего вида камеры не установлены - косвенные признаки того, что концепт очень близок к серийному производству. По планам, оно должно стартовать уже в 2022 году. В списке оснащения заявлен автопилот с четырьмя лидарами.

Таким образом, в составе Great Wall Motors будет шесть брендов: непосредственно Great Wall, Haval, Wey, Tank, Ora и Salon.

Напомним, в рамках автосалона в Гуанчжоу Great Wall представит пикап под названием King Kong, который тоже метит в премиум.

Фото: Пресс-служба Great Wall.
#Haval