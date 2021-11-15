Great Wall возвращается в сегмент легковых автомобилей. Создан новый бренд

Компания Great Wall Motors в конце 2020 года зарегистрировала дочернее предприятие Shanghai Salon Zhixing Industrial Co., которое, как оказалось, будет заниматься выпуском легковых машин, концепт первой модели покажут через несколько дней на автосалоне в Гуанчжоу.

Известно, что под брендом Salon будут выпускаться премиум-автомобили на топливных элементах и электрокары. Концепт, показанный на тизерах, продолжает любимую Great Wall тему ретро, за которую китайцам досталось от юристов Volkswagen.

Автомобиль типа фастбек получил угловатые кузов, линию остекления и оптику. Ручки дверей не спрятаны, вместо зеркал заднего вида камеры не установлены - косвенные признаки того, что концепт очень близок к серийному производству. По планам, оно должно стартовать уже в 2022 году. В списке оснащения заявлен автопилот с четырьмя лидарами.

Таким образом, в составе Great Wall Motors будет шесть брендов: непосредственно Great Wall, Haval, Wey, Tank, Ora и Salon.

Напомним, в рамках автосалона в Гуанчжоу Great Wall представит пикап под названием King Kong, который тоже метит в премиум.