Лукашенко обсудил с Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море

Амбиции, которые все чаще пытаются демонстрировать натовские защитники "демократии" у границ Союзного государства, прокомментировал Александр Лукашенко по итогам своего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным относительно маневров кораблей Североатлантического альянса в Черном море.

"Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", - приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Поэтому и голословные обвинения в том, что миграционный кризис выгоден Беларуси, глава республики считает глупыми и безосновательными, как и рассуждения по поводу намеренного обострения ситуации белорусской стороной и утверждения, что Лукашенко заставляет Запад играть по своим правилам. "Так не играйте по этим правилам! Сделайте наоборот. А наоборот у них так: надо забрать этих мигрантов и мы выбьем козырь из рук Лукашенко. Ну, так выбейте. Заберите мигрантов, и у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая, что за глупость? Ляпают там что попало", - отреагировал белорусский руководитель на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции страны.

Кстати, еще в самом начале месяца российский президент Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике высказался о военных кораблях США. Он дал понять, в частности, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, обратив внимание, что зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

А буквально на прошлой недели в военном ведомстве Российской Федерации назвали проведение учений вблизи южных границ РФ агрессивными действиями США. В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.