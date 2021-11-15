Сбившая троих детей на переходе девушка получила 5 лет колонии-поселения

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Кроме того, согласно приговору, ей запрещено управлять автомобилем еще два с половиной года после освобождения.

Ранее во время прений сторон прокурор просил назначить Башкировой 6 лет колонии общего режима.

Девушка за рулем "Мазды" 16 июля на пешеходном переходе в Солнцево сбила трех малолетних детей, которые переходили дорогу вместе со взрослыми. Двое из них от полученных травм скончались.