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Сборник ремастеров GTA: The Trilogy установил новый антирекорд

Текст:   Богдан Бобров
15.11.2021,  
17:48
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Очень сильно геймеров задело переиздание GTA: The Trilogy - настолько, что в своих гневных порывах они обрушили его рейтинг на сайте Metacritic до антирекордных показателей.

Игроки обрушили рейтинг Battlefield 2042 на сайте Metacritic

Ранее "самым ненавистным" проектом с 0,6 балла считалась обновленная версия Warcraft III: Reforged. Сборник GTA смог "обогнать" ее по этому показателю - на данный момент детище Rockstar Games имеет оценку в 0,5 балла.

Учитывая, что полноценный доступ к играм появился только сегодня (формально запуск состоялся еще 11 ноября), общая оценка может опуститься еще ниже.

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