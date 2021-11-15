Сборник ремастеров GTA: The Trilogy установил новый антирекорд

Очень сильно геймеров задело переиздание GTA: The Trilogy - настолько, что в своих гневных порывах они обрушили его рейтинг на сайте Metacritic до антирекордных показателей.

Ранее "самым ненавистным" проектом с 0,6 балла считалась обновленная версия Warcraft III: Reforged. Сборник GTA смог "обогнать" ее по этому показателю - на данный момент детище Rockstar Games имеет оценку в 0,5 балла.

Учитывая, что полноценный доступ к играм появился только сегодня (формально запуск состоялся еще 11 ноября), общая оценка может опуститься еще ниже.