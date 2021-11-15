Toyota представила рестайлинговый RAV4: новые фары и опции

В сентябре 2021 года кроссовер Toyota RAV4 дебютировал в версии Adventure, которая получила новый обвес и другие фары. Теперь же японская компания показала, как будет выглядеть обычная версия популярной модели.

Премьеру RAV4 2022 модельного года приурочили к 25-летию присутствия кроссовера на рынке США. Главное отличие новинки от предшественника - новые светодиодные фары головного света с дневными ходовыми огнями, как на Land Cruiser 300. Значительно обновилась линейка колёсных дисков, в палитре цветов кузова появился интересный оттенок Cavalry Blue.

У стеклоподъёмников теперь есть подсветка, перчаточный ящик может закрываться на ключ, начиная с комплектации Limited у кресла переднего пассажира появился электропривод регулировок в восьми направлениях.

Цены на Toyota RAV4 "2022 будут объявлены через месяц, продажи, скорее всего, начнутся в начале следующего года.

В России Toyota RAV4 можно купить начиная от 2 212 000 рублей. Для кроссовера доступны бензиновые моторы 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с., первый агрегатируется 6-ступенчатой МКП или вариатором, второй - 8-диапазонным "автоматом".

По итогам октября Toyota RAV4 занял второе место в топ-10 самых продаваемых SUV в России.

Фото: Пресс-служба Toyota.