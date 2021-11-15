В МИД Беларуси опровергли обвинения "Белавиа" в перевозке беженцев

Любые обвинения о некоей "инструментализации" Беларусью мигрантов беспочвенны, несостоятельны и противоречат реальности, заявили 15 ноября во внешнеполитическом ведомстве РБ.

Официальный представитель МИД Анатолий Глаз, которого цитирует БЕЛТА, в очередной раз опровергает обвинения в адрес "Белавиа" в перевозке беженцев. По его словам, "национальный авиаперевозчик никогда не перевозил, не перевозит и не будет перевозить беженцев либо нелегальных мигрантов. Это элементарно проверяется. Авиакомпания полностью транспарентна в этом вопросе и в любой момент готова предоставить всю подтверждающую фактологическую информацию по соответствующему запросу. Приходите и смотрите, проверяйте. Если нужно - будут предоставлены гарантии", - заявил дипломат.

Комментируя ситуацию, которая сложилась на международных авиалиниях, он пояснил, что в последние месяцы на рейсах "Белавиа" существенно усилен контроль в связи со складывающейся миграционной обстановкой. "Об этом тоже неоднократно говорили представители самой авиакомпании", - уточнил представитель МИД.

Кроме того, добавил Глаз, белорусской стороной ужесточены и визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер.

Совершенно абсурдно полагать, уточнил дипломат, что официальный Минск, который на протяжении десятков лет демонстрирует максимально ответственный подход к миграционным вопросам, будет хоть каким-либо образом стимулировать процессы нелегальной миграции.

"Как страна транзита мы, наоборот, несем существенные издержки. И понятно, что это не в наших интересах. Поэтому еще раз подчеркиваю, что любые обвинения о некоей "инструментализации" Беларусью мигрантов беспочвенны, несостоятельны, противоречат реальности и здравому смыслу. И мы не позволим обвинять нас в этом абсурде", - резюмировал Глаз.