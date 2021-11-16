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16.11.2021 13:56
Рубрика: Экономика

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Текст: Анастасия Алексеевских
Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.

В частности, финансовые организации должны уведомить клиента об условиях и рисках договора страхования, которые связаны с его исполнением, а также размер комиссии за страховку. Это следует из проекта Указания Банка России, который опубликовал регулятор.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Согласно документу, предлагая страховку к потребительскому кредиту, банк должен предоставить заемщику ключевую информацию о ней и получить подтверждение, что человек с ней ознакомился.

В частности, банки должны проинформировать заемщика о содержании услуги страхования, о том, что банк выступает страхователем, о праве отказаться от страховки, раскрыть комиссию за оформление страховки, которая влияет на стоимость кредита. Банки должны дать клиенту адреса офисов, куда он может обратиться в случае наступления страхового случая, способах оспаривания услуг и адреса отделений, куда можно обратиться.

Устанавливать правила продаж финансовых продуктов и наказывать банки за их нарушения (вплоть до требования выкупить проданные с нарушениями финансовые продукты) Банку России дал закон, принятый летом.

Инициатива регулятора направлена на повышение прозрачности оказания услуги профессиональными кредиторами. Цель - обеспечить дополнительную защиту прав потребителей финансовых услуг при приобретении ими небанковских финансовых продуктах в офисах кредитных организаций, уточнили в пресс-службе ЦБ.

"Значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны банков и их агентов происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к деятельности финансовых организаций в части раскрытия ими понятной потребителю информации о договоре и связанных с ним рисках, и об обеспечении предоставления таких сведений потенциальному потребителю, - уточнили в Банке России. - Споры между банками и клиентами тоже, как правило, вызваны отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги или продукта".

Установление конкретных требований в части информирования потребителя финансовых услуг об условиях и рисках, позволит клиентам сделать более осознанный выбор, оценить риски и последствия приобретения тех или иных финансовых инструментов, считают в ЦБ. Кроме того, установление правил продаж должно способствовать выработке на рынке единой, более прозрачной модели поведения его участников по отношению к потребителям, прогнозируют в Банке России.

"Новация поможет структурировать всю информацию о страховке для клиента в более понятном формате", - считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея. Старший директор рейтингов финансовых компаний Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина напомнила, что на продажи через кредитные организации приходится около 80% премий по договорам страхования жизни, поэтому логично, что ответственность за раскрытие информации об условиях предоставляемых страховых услуг при продажах через банки возложена именно на них. По ее словам, в рамках новации у банков прибавится работы, но с другой стороны нововведение будет способствовать снижению количества случаев мисселинга (продажа одних финансовых продуктов под видом других) и количества жалоб.

"На практике банки предлагают клиенту огромный список документов для ознакомления, в котором легко можно "спрятать" неудобные положения о большой комиссии за страховку от аккредитованной банком страховой компании и о праве заёмщика принести собственную страховку, которая зачастую обойдётся в несколько раз дешевле, - считает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. - В отдельных случаях страхование жизни может обойтись клиенту в существенную сумму (например, при выборе срока 5-7 лет и суммы потребкредита свыше 3 млн рублей), в то время как при обращении напрямую в страховую компанию можно оформить тот же полис на порядок дешевле". По экспертным оценкам, размер страховки, которая может быть навязана банком заемщику, может составлять около 300 тысяч за весь срок действия ссуды (примерно 7 тысяч рублей в месяц).

Фото: Владимир Матыцин/ТАСС
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В ближайший год-два ситуация должна переломится, поскольку проблема становится слишком явной, риторика регулятора показывает его настрой довести решение проблемы до конца, уверен директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Крупные банки, входящие в топ-50 по активам, уже начали подстраиваться под изменение требований. В пресс-службах ВТБ, Газпромбанка и Росбанка "Российской газете" сообщили, что выполняют их в полном объеме. В остальных кредитных организациях не ответили на запрос.

В любом случае потенциальному заёмщику никогда не стоит подписывать документы, не глядя или при подаче онлайн-заявки на кредит нажимать "Согласен", не прочитав сами предлагаемые документы, считает Уклеин.

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