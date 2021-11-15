Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги

В пандемию особенно популярны стали безналичные расчеты. Тем более, что карту можно получить на дому без визита в банк.

Доля безналичных платежей в России уже пробила отметку в 76 процентов и продолжает расти темпами, опережающими общемировые.

По данным исследования Boston Consulting Group, в ближайшие десять лет карточные платежи в России будут увеличиваться в среднем за год на 12 процентов по количеству транзакций и на 9 процентов по сумме платежей.

Такими темпами расчеты наличными скоро вообще могут уйти в прошлое. И спрос на дебетовые карты, с которых можно тратить деньги и копить их, тоже продолжит расти.

Проверь свой банк

Как определиться с банком и что нужно знать при выборе дебетовой карты "Российской газете" рассказала операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева:

- Открывая счет в банке и получая дебетовую карту, вы начинаете долгосрочные отношения с кредитной организацией. Поэтому важно, чтобы вам подходили все ее условия, а сам банк был надежным.

Для начала проверьте входит ли он в Систему страхования вкладов. Так вы убедитесь, что в случае неприятностей (санации или отзыва лицензии), ваши деньги будут защищены (до 1,4 миллиона рублей для физлиц - прим. ред.). Это можно сделать на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Также стоит посетить сайт Банка России, чтобы проверить кредитную организацию на финансовое здоровье (какие прибыли, какая величина активов). Внимательно изучите, что пишут про банк в СМИ, а также в отзывах клиентов.

Дальше следует обратить внимание на мобильное приложение и интернет-банк. Проверьте соответствует ли функционал онлайн-банкинга вашим ожиданиям, все ли понятно в интерфейсе, как работает поддержка. И не забывайте про оффлайн. При выборе банка обратите внимание на доступность офисов, количество банкоматов и их расположение.

Только после этого можно уже переходить к изучению условий по дебетовой карте.

Не ошибитесь с картой

При выборе дебетовой карты обычно смотрят на наличие кешбэка, процент на остаток, стоимость обслуживания, условия и комиссии за переводы и снятия наличных.

Однако многие банки сейчас неплохо инвестируют в программы лояльности. Поэтому условия плюс-минус у всех игроков из топ-10 одинаковые. Тем не менее можно пробежаться по всем предложениям, чтобы выбрать самое выгодное.

Обязательно нужно обратить внимание и на дополнительные услуги и продукты. Например, многие банки обслуживают счета для бизнеса, в некоторых из них можно зарегистрировать самозанятость и вести учет доходов.

Обычно для своих клиентов некоторые другие услуги будут выгоднее. Например, льготные ставки на кредиты или вклады, или специальные предложения по обслуживанию счета для бизнеса.

Все, что вам потенциально может понадобиться в будущем, лучше изучить на берегу, чтобы ваши отношения с банком были действительно продолжительными и не закончились только на одной дебетовой карте.

Также следует обратить внимание на сопутствующие услуги. Например, на возможность подключить овердрафт к дебетовой карте. Это достаточно удобный инструмент.

Суть овердрафта в том, что вы можете взять у банка в долг некоторую сумму, не открывая кредитную карточку или полноценный кредит, на одобренную сумму.

Когда собственных средств на счету не хватает, вы сможете совершить покупку в долг, а ваш счет уйдет в минус. Как правило на погашение овердрафта дают срок в 30 дней. В этот период погасить задолженность можно без процентов.

Но нужно внимательно изучить условия по такой карте. На какой срок распространяется период погашения долга без процентов, а также какие начисляются проценты за просрочку.

Важно понимать, что овердрафтный долг как правило стоит дороже чем кредитный. Стоимость овердрафта может достигать 30 процентов.

Карта на удаленке

Также в период пандемии критически важным становится возможность открыть счет и получить карту без визита в банк. Сейчас возможность удаленной идентификации и доставки финансовых продуктов проходит с помощью выездных представителей.

Здесь тоже есть нюансы. Обратите внимание на конверт, в котором вам доставят карту. Он должен быть запечатан, без следов вскрытия. Также представитель при встрече сделает фото паспорта.

Обратите внимание, чтобы съемка велась на рабочий телефон с использованием специализированных программ. Там данные будут надежно защищены софтом, так как передаются по защищенным каналам связи. Если представитель пытается снять документы просто на приложение камеры телефона - это повод насторожиться.

Также хороший представитель может ответить на все возникающие вопросы касательно пользования картой и помочь ее активизировать. В остальном же, в удаленной идентификации и доставке карты нет особых сложностей.