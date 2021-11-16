Эксперт: УАЗ продолжит собирать брутальные автомобили для суровых людей

Директор УАЗа Адиль Ширинов подтвердил закрытие всех новых проектов на заводе. Он отметил, что "Русский Прадо" больше не разрабатывается, на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) не планируют создавать новые двигатели, а модернизация "Буханки" бессмысленна. При этом сам УАЗ будет работать, пока остается рентабельным. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" прокомментировал эти заявления.

"Обычно топ-менеджеры выдают информацию в более мягкой форме. Хотя если говорить по существу, то, конечно, продукция ульяновского завода уже давно исчерпала потенциал модернизации.

"Патриот" во всех его модификациях морально устарел, хотя при этом прекрасно подходит для территорий, где дорожная инфраструктура отсутствует как класс. Знаменитая и даже великая на мой взгляд "Буханка" уже не столько автомобиль, сколько музейный экспонат с собственной художественной ценностью, да ещё и способный к передвижению автомобиль.

Для создания новых моделей УАЗу необходимо полное перевооружения с точки зрения средств производства и проектирования. Очевидно, что денег на такой шаг, с учетом нишевости автопроизводителя, нет.

Более того, сейчас УАЗ имеет устойчивую и лояльную аудиторию потребителей, которая вряд ли сохранится при переходе на новые модели с использованием современных технологий автомобилестроения. Все-таки современный автомобильный мир необычайно конкурентен. Как по технологиям, так и по ценам. Так что шансы УАЗа захватить новую аудиторию минимальны. Но зато он может продолжать собирать брутальные автомобили для суровых людей, привыкших самостоятельно преодолевать все трудности и невзгоды", - отметил эксперт.