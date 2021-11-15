Глава УАЗа назвал "Буханку" слишком старой для модернизации

Линейка СГР, скорее всего, закончит свою историю практически в первозданном виде. Об этом сообщил глава Ульяновского завода Адиль Ширинов в рамках пресс-конференции, организованной "Бизнес Online".

"Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У неё есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой. Пока завод функционирует, мы сделаем все, чтобы он являлся рентабельным. И вместе с акционерами думаем, каким образом люди будут иметь возможность работать и развиваться", - сообщил гендиректор УАЗа.

Также в рамках своего выступления Адиль Ширинов сообщил, что проект по созданию "Русского Prado" не заморожен, а полностью свёрнут. Более того, топ-менеджер заявил, что в случае с УАЗом выпуск нового продукта - "утопия".

Ширинов заявил, что Ульяновский завод имеет модельную линейку, которая находится "в своём сегменте внедорожников".

Ранее "РГ" рассказывала, что с февраля 2022 года УАЗ приступит к электрификации своих автомобилей: первым электрический мотор вместо ДВС получит "Хантер". Готовое решение предоставлено чешской компанией MWM Motors.