Great Wall готовит к премьере "суперкар-пикап"

Чрез несколько дней в Гуанчжоу открывается международный автосалон, на котором Great Wall представит "заряженный" пикап, созданный на базе Poer.

Премьеру предваряют тизеры. В компании называют новинку "пикапом-суперкаром", и для оправдания такого нейминга служит обвес в стиле гоночных автомобилей, очень маленький клиренс и огромные колёса с низким и широким профилем покрышек.

Устройство переднего бампера очень сложное, но пока не совсем понятно, что это - просто антураж, как у трекового суперкара, или же действительно проработанная с точки зрения аэродинамики конструкция. Также есть вопросы к функционалу трёх полос под головными фарами. Эти "следы тигра" отсылают к моделям Peugeot, которые имели аналогичный элемент дизайна (как правило, это был узор фонарей).

О силовой установке неизвестно ничего, но очень хочется верить, что в Гуанчжоу покажут не просто поделку, демонстрирующую мастерство создания бесполезных шоу-каров, а действительно "заряженный" пикап, который станет полноправным шоу-стоппером на автосалоне.

Мировая премьера "пикапа-суперкара" состоится 19 ноября, вместе с ним дебютирует ещё один пикап - Great Wall Poer King Kong, а также концепт легковой модели нового суббренда Salon, который станет частью семейства концерна.

Фото: Пресс-служба Great Wall.

Фото: Пресс-служба Great Wall.