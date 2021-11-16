Kia подтвердила выпуск 7-местного Seltos. Его могут назвать Carens

Компания Kia подтвердила работу над проектом по созданию "семейной" версии кроссовера Seltos, который сменит имя и поступит в продажу в следующем году.

Проект имеет внутрикорпоративный индекс KY, а в продажу модель может пойти под именем Carens - с таким же названием до 2013 года выпускался компактвэн Kia. Известно, что новинка получит удлинённую колёсную базу и пересмотренный дизайн, основным лейтмотивом которого будет, скорее всего, Seltos, а дополнят его решения, реализованные на субкомпактном Kia Sonet и электрическом EV6. То есть новая модель может оказаться вполне себе самобытной в плане внешности.

По информации источников Autocar India, у Kia Carens места на третьем ряду будет больше, чем у большинства конкурентов.

Предполагается, что в моторную гамму войдут 1.5-литровые дизельные и бензиновые агрегаты, отдача которых будет такой же, как на Seltos, - 115 л.с. Дизель работает в паре с МКП и "автоматом", для бензинового 1.5 Smartstream доступны "механика", в том числе интеллектуальная iMT без педали сцепления, и вариатор.

Премьера Kia Carens состоится 16 декабря 2021 года, а продажи начнутся в первой половине следующего.

В Индии новинка будет конкурировать с Hyundai Alcazar, а если выйдет на рынок Мексики, то с Hyundai Creta Grand.