Появился трейлер второго эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

На YouTube-канале more.tv вышел трейлер второй серии проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых". Премьера "Царевны" запланирована на 17 ноября.

Новая глава рассказывает о "наследнице престола", ведущей Instagram. Мачеха - тоже блогер. Она вещает об особых женских практиках. Конкуренция инстаграмщиц перерастает в настоящую войну, когда девушка снимается в клипе "рэпера всея Руси" Елисея.

Сказку о мертвой царевне и семи богатырях сняла Оксана Карас ("Доктор Лиза"), в ролях Дарья Жовнер ("Медиатор"), OG Buda, Игорь Верник ("Воланд"), Денис Шведов ("Оффлайн", "Фантом").

Первая серия "Рыбка" вышла 10 ноября. Запланирована современная экранизация пяти сказок Пушкина. Их действие перенесено в настоящее, прошлое и будущее.