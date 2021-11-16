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Появился трейлер второго эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Новости
    16.11.2021, 18:44
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

На YouTube-канале more.tv вышел трейлер второй серии проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых". Премьера "Царевны" запланирована на 17 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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Новая глава рассказывает о "наследнице престола", ведущей Instagram. Мачеха - тоже блогер. Она вещает об особых женских практиках. Конкуренция инстаграмщиц перерастает в настоящую войну, когда девушка снимается в клипе "рэпера всея Руси" Елисея.

Сказку о мертвой царевне и семи богатырях сняла Оксана Карас ("Доктор Лиза"), в ролях Дарья Жовнер ("Медиатор"), OG Buda, Игорь Верник ("Воланд"), Денис Шведов ("Оффлайн", "Фантом").

Первая серия "Рыбка" вышла 10 ноября. Запланирована современная экранизация пяти сказок Пушкина. Их действие перенесено в настоящее, прошлое и будущее.

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